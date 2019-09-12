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Александр Лукашенко назначил новых руководителей в пяти районах Беларуси

12 сентября 2019 10:39
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Новости Беларуси. 12 сентября Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений – согласованы назначения глав пяти районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко назначил новых руководителей в пяти районах Беларуси -1

Новые руководители теперь в Буда-Кошелевском, Лельчицком, Лидском, Солигорском и Щучинском райисполкомах. Отвечать за развитие вверенной территории чиновникам предстоит в непростое время. В стране проходит электоральная кампания. Это серьезный экзамен, в том числе и для местной власти.

Александр Лукашенко назначил новых руководителей в пяти районах Беларуси -4

Очевидно, что борьба за места в Парламенте будет непростой. Главное, отмечает Президент, достойно провести выборы. Озвучивая задачи, глава государства еще раз напомнил руководителям – главное в их работе забота о людях и достойная заработная плата. Перестановки произошли и в дипкорпусе.

Александр Лукашенко назначил новых руководителей в пяти районах Беларуси -7

Кроме того, новые руководители согласованы на должности генерального директора предприятия «Гомельстекло» и акционерного общества «Планар». 

Александр Лукашенко назначил новых руководителей в пяти районах Беларуси -10

# Отставки и назначения в Беларуси # Александр Лукашенко # Фотофакт

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