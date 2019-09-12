Александр Лукашенко назначил новых руководителей в пяти районах Беларуси

Новости Беларуси. 12 сентября Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений – согласованы назначения глав пяти районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые руководители теперь в Буда-Кошелевском, Лельчицком, Лидском, Солигорском и Щучинском райисполкомах. Отвечать за развитие вверенной территории чиновникам предстоит в непростое время. В стране проходит электоральная кампания. Это серьезный экзамен, в том числе и для местной власти.

Очевидно, что борьба за места в Парламенте будет непростой. Главное, отмечает Президент, достойно провести выборы. Озвучивая задачи, глава государства еще раз напомнил руководителям – главное в их работе забота о людях и достойная заработная плата. Перестановки произошли и в дипкорпусе.