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Президент Беларуси совершит рабочий визит в Китай для участия в форуме «Пояс и путь»

24 апреля 2019 07:36
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Новости Беларуси. Президент Беларуси совершит рабочий визит в Китай. Глава государства примет участие в глобальном международном форуме «Пояс и путь», который начнет работу в Пекине 25 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко озвучит на саммите предложения белорусской стороны по развитию этой глобальной инициативы, углублению сотрудничества на евразийском пространстве с акцентом на создании равноправной и прозрачной системы международной торговли.

Президент Беларуси совершит рабочий визит в Китай для участия в форуме «Пояс и путь»-1

Кирилл Рудый, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Китайской Народной Республике:
Два крупнейших направления здесь есть. Первое связано с тем, что порядка 90 % железнодорожных перевозок по маршруту Китай – Европа проходит через Беларусь. Поэтому мы – такое узкое горлышко «Шелкового пути».

Второе направление – это индустриальный парк, поскольку это крупнейший парк, который Китай строит. Он известен, стал брендом уже самого «Шелкового пути». На всех презентациях, когда Китай говорит о своей инициативе, среди пяти-шести проектов звучит в том числе и наш парк.

Два направления – торговля и инвестиции, в чем мы показали уже первые результаты за шесть лет существования инициативы «Пояс и путь».

Кроме того, на полях саммита глава государства проведет ряд двусторонних встреч. В частности, с председателем КНР Си Цзиньпином стороны обсудят выполнение наиболее значимых совместных проектов. Предполагается, что состоятся переговоры и с другими зарубежными лидерами.

Представители Беларуси и Китая обсудили перспективы сотрудничества накануне форума «Один пояс и один путь»

Президент Беларуси совершит рабочий визит в Китай для участия в форуме «Пояс и путь»-4

# Беларусь-Китай # Фотофакт

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