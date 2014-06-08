Александр Лукашенко: Наш священный и моральный долг перед погибшими - не допустить реабилитации нацистов и их приспешников

Новости Беларуси. Не допустить реабилитацию нацизма — священный долг каждого человека. Об этом 8 июня заявил президент в Тростенце под Минском, где построят большой мемориальный комплекс. А сегодня Александр Лукашенко заложил капсулу в основание будущего памятника. Тростенец - место самого массового уничтожения людей в годы фашистской оккупации. Под Минском были убиты сотни тысяч человек. Территория бывшей фабрики смерти - более сотни гектаров, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

История «Тростенца» буквально пропитана неизвестностью. Расплывчатые границы, данные и цифры — то, с чем по сей день работают ученые.

Документов сохранилось мало, в основном послевоенные исследования и несколько фотографий. Вот так, например, выглядел вход на территорию лагеря смерти с подписью «Вход в воспрещается. Расстрел без предупреждения». За этой чертой убили сотни тысяч человек. Раскопки массовых захоронений позволили хотя бы в общих чертах представить масштабы трагедии.

Игорь Кузнецов, доцент факультета международных отношений БГУ, кандидат исторических наук:

Тростенец по количеству уничтоженных, по той статистике официальной, которой мы располагаем, является четвертым лагерем смерти уничтожения в Европе. Майданек, Тремблинка, Освенцим, четвертым идет Тростенец.

Тростенец отличался от всех остальных концентрационных лагерей. Здесь не было стационарного крематория, как например, в Освенциме. Нацисты использовали самые разные способы уничтожения людей. В урочище Благовщина обнаружено 34 ямы-захоронения. В длину некоторые из них достигали 60 метров. Людей расстреливали прямо в могилах. Или уничтожали в машинах-душегубках, или сжигали в кремационной яме-печи. Зачастую, еще живых.

Игорь Кузнецов, доцент факультета международных отношений БГУ, кандидат исторических наук:

После освобождения Минска 15 июля в Тростенце было первое заключение областной чрезвычайной комиссии по расследованию преступлений нацистских захватчиков в Беларуси. И была названа цифра, что в районе деревни Малый и Большой Тростенец в перио оккупации было уничтожено 646 тысяч человек. Из них в урочище Благовщина — месте самого массового уничтожения — 476 тысяч.

Сколько точно человек было убито в Тростенце доподлинно установить невозможно. Более того, известно совсем мало имен. Советских граждан только около 500 фамилий. Евреев из Западной Европы — 30 тысяч. И то, только потому, что чудом сохранились списки заключенных, которых целыми железнодорожными составами отправляли в лагерь смерти под Минск. Для пассажиров такого маршрута обратного пути не было.

Из свидетельских показаний уроженца деревни Малый Тростенец Владимира Буцевича:

К дорожно-строительному участку, что находится на девятом километре шоссе Минск — Могилев, целыми железнодорожными эшелонами подвозили мирных людей. Они ехали со своими вещами, им обещали, что получат жилье и будут спокойно работать. [...] Подходили машины, плотно крытые и выкрашенные черной краской («Душегубки»). Людей везли в урочище Благовщина: там их мертвых сбрасывали в заранее подготовленные ямы. Оставшихся в живых добивали из винтовок и пистолетов.

Йосеф Шагал, чрезвычайный и полномочный посол государства Израиль в Республике Беларусь:

Очень много желающих затереть эту память. Я, как израильтянин, считаю, что это неправильно. Трагедия, которая постигла мой народ, ваш народ - наши народы, это ужасная трагедия, чудовищная трагедия. Забыть это - значит предать память людей, которые сделали очень много для того, чтобы мы сегодня жили реально нормально в этом мире.

Алексей Мартиненок, СТВ:

Здесь, в Благовщине, совершались самые массовые тростенецкие расстрелы. И теперь люди из Германии, Чехии, Австрии, Польши привозят сюда вот такие таблички с именами и фотографиями убитых родственников. Надписи в основном на немецком, совсем короткие. Вот например: «Клара Блюменфельдт. Родилась, депортирована в Тростенец, убита». Дата смерти в большинстве случаев не указана. Просто потому, что ее невозможно установить.

Сейчас на всем огромном пространстве тростенецкой трагедии установлены 4 памятника. Обелиск у Партизанского проспекта, знак на месте сарая, в котором были сожжены 6,5 тысяч человек, плита в урочище Шашковка на месте кремационной ямы-печи и памятник в Благовщине.

Несколько лет назад было принято решение о создании большого мемориала Памяти, который объединит эти места в один комплекс. Его центром по задумке проектировщиков будет монумент «Врата памяти». На полную же реализацию потребуется несколько лет.

Анна Аксенова, научный руководитель объекта «Мемориальный комплекс «Тростенец»»:

Выделен первый пусковой комплекс на территории бывшего лагеря «Тростенец». Согласно проекту строительства, эта территория будет освоена в течение 5 месяцев. Мемориальный знак «Врата памяти» предполагается установить к 9 мая 2015 года.

В месте начала строительства 8 июня состоялась церемония закладки капсулы. В Тростенец приехали потомки узников, а так же дипломаты и гости из Германии, Израиля, Польши, Чехии, Австрии и США.

Перед собравшимися выступил президент Беларуси. Александр Лукашенко еще раз напомнил, что не допустить реабилитацию нацизма — это священный долг каждого человека, и мемориал в этом играет огромную роль — раскрывает античеловеческую сущность нацистской политики в отношении мирного населения Европы.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Казалось бы, творившийся геноцид должен навечно остаться в памяти человечества, а на вирус коричневой чумы выработаться стойкий иммунитет. К сожалению, этого не произошло. Сегодня фашизм снова поднимает голову. Некоторые политические силы пытаются обелить нацизм, используют нацистскую атрибутику, символику, лозунги. В соответствии со своими корыстными интересами переписывают итоги Второй мировой войны. Отдельные зарубежные политики убеждают нас, что все это - право на свободу мнений и проявление демократии. Мы такой демократии не приемлем. Убежден, что те страны, которые пренебрегают уроками истории, снисходительно относятся к проявлениям расисткой и национальной нетерпимости, пропаганде идей о превосходстве одних народов над другими, обречены на повторение трагедии, но уже на своей земле и в своих домах. Наш священный и моральный долг перед погибшими, святая обязанность перед грядущими поколениями - не допустить реабилитации нацистов и их приспешников. Мы обязаны сохранить и передать потомкам память о жертвах Второй мировой войны, страшные события которой никогда не должны повториться. Наш святой девиз - «Никто не забыт, ничто не забыто». Именно поэтому мы приняли решение создать здесь в «Тростенце» мемориал Памяти.

После официальной церемонии глава государства пообщался с ветеранами. Президент отметил, что во многом именно они, а не памятники помогают передать молодому поколению память о прошедшей войне и трудных послевоенных годах. Как результат, Беларусь сейчас показывает всему миру пример сохранения истинных ценностей в жизни людей.

Александр Лукашенко:

Боюсь, что памятники ваш уход из жизни не восполнят. Поэтому вы мне давали клятву лет 5, а то и 10 назад, что вы будете жить. Вот это - главное. Пока живы мы, вернее вы, которые знают, видели это, которые пережили годы послевоенные, пережили то горе, до тех пор наша молодежь будет это хорошо помнить. Когда вы уйдете - извините, что я об этом говорю, это так, - тогда у нас будут большие проблемы. Поэтому я и стараюсь инициировать строительство этих памятных мемориалов, знаков, музея Великой Отечественной войны, чтобы люди, пришедшие уже даже после нас, не забыли о том страшном горе. Председатель Еврейского всемирного конгресса только что говорил о том, что творится в Европе. Да вы и сами видите, не только смотрите «Евровидение» - кто там побеждает и какие приоритеты в Европе, как разрушаются вековые устои… Уже возникает вопрос о продлении рода человеческого. Кто же детей рожать будет? - простой вопрос. Ладно я, меня не понимали или не понимают в Европе. Правда, прозрение наступает, как я увидел вчера в Украине. Люди, которые живут, работают в Европе, обеспокоены тем, что там происходит. Беда. И я горд тем, что мой народ - вы являетесь оплотом этих ценностей. А вспомните, 10-15 лет назад что о нас говорили: да мы не такие, выродки чуть ли не, мы не похожи на них. Да, мы не похожи. Сейчас нам отдают дань уважения, что мы остались теми людьми, которые должны жить на этой земле и показывать пример другим, как надо жить, как надо строить отношения. Мы показываем истинные ценности всей Европе, всему миру. И стремимся к сохранению этих ценностей. Да, нам не просто. Нас долбали и еще будут за это долбать. Но вот это святое предать мы не можем.

В церемонии закладки капсулы приняла участие ученица девятого класса минской школы. Прабабушка Наташи Соколянской была сожжена в Тростенце вместе с годовалым сыном. Убита, как и сотни тысяч других. За страшной статистикой истории — живые люди, память о которых жизненно необходимо хранить.