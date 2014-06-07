Александр Лукашенко: Мы всегда будем надежными партнерами и друзьями для всех людей, какую бы религию они не исповедовали

Новости Беларуси. Беларусь останется приверженной межрелигиозному миру и национальному спокойствию. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с участниками IV европейского православно-католического форума. Он проходит в эти дни в Минске. До этого форум принимали в Италии, Португалии и Греции.

Высокие иерархи приехали в столицу из 22 стран мира. Беларусь уникальна тем, что ее история не омрачена межнациональными конфликтами. Так сложилось, что православие и католицизм лежат в основе менталитета и национального характера белорусов.

Александр Лукашенко считает, что форум должен поспособствовать укреплению взаимодействия между людьми разных конфессий и взглядов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

То, что вы приехали сегодня во Дворец Независимости нашей страны - главное культовое государственное здание, обязывает меня и весь белорусский народ с еще большим усердием и ответственностью подходить к сохранению мира и спокойствия: межрелигиозного мира и национального спокойствия. Я хочу вас заверить, уважаемы архипастыри и пастыри, что у вас никогда в этом плане не будет претензий к нашему народу и нашему государству. Мы всегда будем надежными соседями, партнерами и друзьями для всех людей, какую бы религию они не исповедовали, какой бы путь к храму они не выбирали. Мы в Беларуси стараемся как-то развиваться благодаря единству народа, представитель нашего Патриарха об этом сказал. Потому что единство народа обеспечивает стабильность общества и государства. В конце-концов, обеспечивают мир и покой в любом обществе, без которого нет развития. Я бы так обозначил эту форму. Мы к этому стремимся, хотя это очень сложно. Находясь в самом центре Европы, вокруг которой вы видите как развиваются события, нам очень сложно удерживать этот мир, порядок и стабильность.

Наталья Бреус, СТВ:

Форум высоких церковных иерархов проходит в четвертый раз. До этого встречались в Португалии, Испании и Греции. И вот выбран Минск. Это знаковое событие в духовной жизни страны. Ведь православие и католицизм лежат в основе национального характера белорусов.

Приветствуя пастырей и архипастырей, президент говорит об уникальности Беларуси. История страны не знает межнациональных конфликтов и религиозных войн. В небольшой республике мирно уживаются православные и католики, иудеи и приверженцы ислама, протестанты и униаты. Действует 25 конфессий. Сегодня ни один народ, ни одна конфессия не могут замкнуться только на себе. Глобальные проблемы нужно решать сообща. Настоящий бич Европы — кризис семьи, однополые союзы, никакая мораль. Белорусов беспокоит распространение пьянства и наркомании, проблема социального сиротства.

Разговор получился по-настоящему философский. Сегодня и Церковь, и государство задаются вопросом: что противопоставить вызовам времени? Как минимум христианские ценности. Именно они когда-то легли в основу идеологии молодого белорусского государства.

Павел, митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший экзарх всея Беларуси:

Я думаю, что мы на форуме будем обсуждать все вопросы, которые связаны с тем, как сохранить и что надо сделать, чтобы сохранить духовно-нравственные и евангельские ценности, которые нам даны. Не мудрствованием философов, а божественным откровением. Конечно, ваше выступление, к нам, участникам форума, я думаю, очень важно, поскольку вы высказали слова наджеды на форум, ваши слова будт вдохновлять нас и свидетельствовать о том, что вы, как руководитель государства прекрасно понимаете важность и значение религиозных деятелей — в сохранении духовно-нравственных ценностей, мира.

Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минско-Могилевский, архиепископ Римско-Католической церкви в Республике Беларусь:

Открывая чемпионат мира по хоккею, первый матч был Беларусь-Америка (это было 9 мая, мы знаем, что означает 9 мая), вы сказали, что тогда мы были вместе во время Второй мировой войны, когда боролись с немецкими оккупантами, потом вы сказали, что на площадке нас разделяет только красная линия на льду. Мы тоже разные, но мы едины в нашем стремлении бороться против глобализации безнравственности, зла, все того, что переворачивает жизнь европейца, который имеет христианские корни, традиции, с ног на голову.

При всех плюсах глобализация сказывается на духовной жизни людей. Не в лучшую сторону. Культ потребительства и погоня за удовольствиями становятся реальными угрозами духовного вырождения людей. Вместе и католики, и православные готовы пропагандировать христианский образ жизни.

Петер Эрдё, архиепископ Эстергомский и Будапештский, президент Совета Епископских конференций Европы:

Здесь, в Беларуси, мы видим что христианские церкви живут и имеют возможность развиваться на благодатной почве. Духовное развитие Беларуси ни чем не уступает духовному развитию других стран Европы, поэтому сегодня нашей главной задачей является поддержание мира и справедливости в Европе посредством тех инструментов, которые даны нам свыше.

Архиепископ Гренадский из Испании в Беларуси впервые. Мирная атмосфера Минска ему по душе.

Хавьер Мартинез Архиепископ Гренадский (Испания):

Когда я ехал сюда, чувствовал себя иностранцем, но, приехав в Беларусь, почувствовал, что я дома. Я уверен, что нас всех объединяют единые христианские ценности. В этой связи мы готовы к диалогу, готовы слушать друг друга и учиться друг у друга.

На эту встречу прибыли иерархи из 22 стран. Ведь площадка форума — возможность неформального общения православных и католиков. В 2014 году даже светлую Пасху праздновали в один день — символично.

Клаудио Гуджеротти, апостольский нунций в Республике Беларусь:

Народы Европы приехали в Беларусь. Отличие между нами и политиками — то, что мы выбираем диалог. Мы не хотим, чтобы существовали между нами барьеры, мы верим, что мир необходимо поддерживать любой ценой. Если все люди Европы будет разделять эти ценности, мы уверены, что Европа будет и далее развиваться.

Представитель московского патриархата передал Александру Лукашенко приветствие от патриарха Кирилла. Митрополит Иларион вручил президенту книгу в подарок. Он говорил о том, что не всем странам удалось избежать духовного раскола. У Беларуси получилось.

Иларион, митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата:

Беларусь — процветающая страна, в которой мы ездим по прекрасным дорогам, мы видим, как активно ведется строительство в Минске и окрестностях. Мы видим землю, которая возделана заботливыми руками людей, мы радуемся успехам белорусского народа, тому, что белорусские спортсмены получили целых 5 золотых медалей на Олимпиаде в Сочи. Многие из нас спрашивают себя, в чем секрет успеха Беларуси как страны. Я думаю, что не в последнюю очередь в духовном единстве белорусского народа.

Высказаться мог каждый желающий. Уже напоследок президент заверил иерархов, что Беларусь никогда не будет местом противостояния конфессий.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сегодня мы должны быть едины, как никогда, потому что наносится серьезный удар по самому главному, что нас всегда объединяло и не только объединяло, то, что нас взрастило — по фундаменту, на котором мы строили свою жизнь — по христианским ценностям.

Европейский православно-католический форум продлится до 6 июня.

Для священнослужителей это не только время, чтобы найти общий язык. Но и возможность побольше узнать о Беларуси.