Александр Лукашенко: Я не думаю, что ситуация в Украине катастрофическая. Слишком много здесь нагнетается страстей

7 июня внимание прессы приковано к Украине. В должность вступил новый глава государства Петр Порошенко. На церемонии инаугурации побывал и президент Беларуси.
Для участия в церемонии в Киев прибыли делегации из 56 стран мира. В списке VIP-персон: президент Европейского совета, вице-президент США, премьер-министр Канады, ряд президентов европейских стран. В числе почетных гостей и президент Беларуси Александр Лукашенко.
На церемонии присутствовали и три первых президента Украины – Кравчук, Кучма и Ющенко.
День выдался в Киеве жарким – температура поднялась до плюс 30. Это и стало причиной одной осечки на церемонии. Когда Порошенко проходил по красной ковровой дорожке к дверям Верховной Рады, один из солдат почетного караула покачнулся и уронил карабин. Солнечный удар, наверное.
Возможно, этот инцидент не станет знаковым. Как, к примеру, казус на инаугурации президента Януковича, перед которым начала закрываться дверь.
Петр Порошенко дал президентскую клятву на торжественном заседании Верховной Рады. Там же новый глава государства получил и символы власти: Знак президента Украины, Печать и Булаву.
После выступления в Раде Петр Порошенко отправился на Софийскую площадь, где принял командование украинской армией, и удалился на молебен в Софийский собор.
Президент Александр Лукашенко 7 июня пообщался с рядом глав государств, приехавших в Киев.
Как отмечают наблюдатели, Александр Лукашенко последним покинул гостевую ложу. Причиной тому было внимание депутатов Верховной Рады Украины к белорусскому лидеру. Многие из них подходили, чтобы поблагодарить, пожать руку и выразить слова признательности.
Затем, уже на выходе из зала заседаний, президента Беларуси обступили десятки европейских и украинских журналистов, которые засыпали Александра Лукашенко вопросами. Состоялась незапланированная пресс-конференция.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Должна – не должна Украина договориться со всеми. И с Россией тоже. Потому что так жизнь устроена наша сегодня. И Грузия договорится и с Россией, и с Европейским союзом. Главное, чтобы украинцы, наши люди, мои родные люди, выкарабкались из этой ситуации. Я не думаю, что она катастрофическая. Слишком много здесь нагнетается страстей, слишком много разговоров в этом плане. Поэтому надо просто успокоиться и в новом периоде, если можно назвать новым после выборов президента, стабилизировать ситуацию.
Украинцы – очень трудолюбивые люди и умные люди, и они справятся с проблемами. Если не помогут им с этими проблемами справиться, они в одиночку с этим разберутся.
Вы за целостность Украины? Крым – это украинская территория?
Александр Лукашенко:
Вы спросите у украинцев, чья она территория. Это во-первых. Во-вторых, я как считаю, не единожды уже говорил, не время и не место сегодня эти проблемы обсуждать.
А что касается единства Украины, вы слышали заявление президента. Я думаю, он свое слово сдержит. Украина должна быть единым целостным государством. И будет таким.
Это вы, украинец, вы мне вопрос задаете. Вот езжайте в Крым и договаривайтесь о том, чтобы Крым был украинским. Не теряйте его.
Вы Януковича примете в Беларуси?
Александр Лукашенко:
Зачем? Он у меня не просил, чтобы я его принял.
А если захочет приехать?
Александр Лукашенко:
Если он приедет, у него там деревня есть, в которой его родители родились, и, наверное, никто не имеет права лишить его приехать в деревню. Но я вам советую: заберите своего президента в Украину. Какой бы он ни был.
А вы можете его забрать?
Александр Лукашенко:
Если от меня будет зависеть, помогу.
Вы готовы выступить в роли главного миротворца?
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Никогда мне такую роль не предлагайте. Я ненавижу посредников и миротворцев. Я считаю, Украина – умный народ, если вы это имеете в виду, который может разобраться со своими проблемами. И этот народ разберется. А для меня, человека, у которого корни здесь зарыты, и я никогда не считал себя чужим человеком в Украине, а Украину для себя чужой, я готов сделать все то, что вы скажете и на что я способен. Без всякого миротворчества и посредничества.
Это тот, кто хочет себе политические дивиденды какие-то непонятные нажить, тот, кто хочет себе какой-то дутый авторитет получить, он всегда рвется в посредники и миротворцы. Я этого не хочу. У меня все это есть. Все-таки с последним диктатором Европы разговариваете. Запишите себе это.
Что делать украинцам с машинами, с боевиками, которые приходят из-за границы?
Александр Лукашенко:
С боевиками, которые воюют против украинцев, их надо уничтожать. Но сначала разберитесь, а то перестреляете своих.
Александр Григорьевич, для украинцев белорусский бензин подешевеет?
Александр Лукашенко:
Ребята, мы вам бензин продаем дешевле, чем кому-нибудь, поэтому вы разберитесь, кто покупает и вам перепродает. У вас, если уж честно говорить, что меня удивляет, у вас иногда 2, 3, а то и 5 посредников на особо чувствительных товарах. Вот вы уберите этих посредников и у вас бензин будет такой, как в Беларуси. Это где-то 80-90 центов, а некоторые виды – и 70. А кто тут наваривает до 1,5-2 долларов за литр бензина – это вы разберитесь. Я вам советую это сделать.
Александр Григорьевич, а какой максимальный объем товарооборота между Беларусью и Украиной?
Александр Лукашенко:
У нас бы товарооборот больше 7 млрд. Я думаю, что 15 мы можем иметь в ближайшую пятилетку, особенно в этой ситуации.
И в каких сферах?
Александр Лукашенко:
Товарооборот? Во всех сферах. Во всех, на что только способна Украина и Беларусь. Даже в военно-технической сфере. У нас, мы сегодня с Сашей Турчиновым разговаривали, у вас появились очень хорошие БТРы. Даже здесь у нас интерес возможен.
Вы обсуждали какое-то сотрудничество? То есть какие-то проекты?
Александр Лукашенко:
Конечно. С Петром мы еще не разговаривали, а с исполняющим обязанности мы очень много обсуждали вопросов. Я же только что сказал: меня удивило, что у нас в это время, в этой неразберихе, когда в Украине, в общем-то, порой не с кем было разговаривать, у нас даже товарооборот снизился всего на 3%. Это о многом говорит. Мы востребованы здесь.
Беларусь поддерживает политику украинского государства на востоке или нет?
Александр Лукашенко:
А у вас она есть, эта политика, на востоке? Мне кажется, нет. Выработайте ее и мы будем поддерживать вашу политику в плане единства и целостности Украины.
То есть вы не понимаете пока политику?
Александр Лукашенко:
Я не понимаю. Вам надо научиться разговаривать со всеми. В противном случае вы вернетесь изначально к тому, от чего ушли. С такими проблемами и с такой кровью.
Скажите, а вы пойдете на Майдан?
Александр Лукашенко:
На Майдан сегодня нет. Меня не приглашали туда. К сожалению.
А вообще?
Александр Лукашенко:
А вообще, думаю, он не выдержит следующего моего приезда. Вы его уже разберете. Но если там останется какой-то памятник в память погибших людей, если вы меня пригласите, я приду.
Всего доброго.