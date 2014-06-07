Александр Лукашенко: Я не думаю, что ситуация в Украине катастрофическая. Слишком много здесь нагнетается страстей

7 июня внимание прессы приковано к Украине. В должность вступил новый глава государства Петр Порошенко. На церемонии инаугурации побывал и президент Беларуси.

Для участия в церемонии в Киев прибыли делегации из 56 стран мира. В списке VIP-персон: президент Европейского совета, вице-президент США, премьер-министр Канады, ряд президентов европейских стран. В числе почетных гостей и президент Беларуси Александр Лукашенко.

На церемонии присутствовали и три первых президента Украины – Кравчук, Кучма и Ющенко.

День выдался в Киеве жарким – температура поднялась до плюс 30. Это и стало причиной одной осечки на церемонии. Когда Порошенко проходил по красной ковровой дорожке к дверям Верховной Рады, один из солдат почетного караула покачнулся и уронил карабин. Солнечный удар, наверное.

Возможно, этот инцидент не станет знаковым. Как, к примеру, казус на инаугурации президента Януковича, перед которым начала закрываться дверь.

Петр Порошенко дал президентскую клятву на торжественном заседании Верховной Рады. Там же новый глава государства получил и символы власти: Знак президента Украины, Печать и Булаву.

После выступления в Раде Петр Порошенко отправился на Софийскую площадь, где принял командование украинской армией, и удалился на молебен в Софийский собор.

Президент Александр Лукашенко 7 июня пообщался с рядом глав государств, приехавших в Киев.

Как отмечают наблюдатели, Александр Лукашенко последним покинул гостевую ложу. Причиной тому было внимание депутатов Верховной Рады Украины к белорусскому лидеру. Многие из них подходили, чтобы поблагодарить, пожать руку и выразить слова признательности.

Затем, уже на выходе из зала заседаний, президента Беларуси обступили десятки европейских и украинских журналистов, которые засыпали Александра Лукашенко вопросами. Состоялась незапланированная пресс-конференция.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Должна – не должна Украина договориться со всеми. И с Россией тоже. Потому что так жизнь устроена наша сегодня. И Грузия договорится и с Россией, и с Европейским союзом. Главное, чтобы украинцы, наши люди, мои родные люди, выкарабкались из этой ситуации. Я не думаю, что она катастрофическая. Слишком много здесь нагнетается страстей, слишком много разговоров в этом плане. Поэтому надо просто успокоиться и в новом периоде, если можно назвать новым после выборов президента, стабилизировать ситуацию.

Украинцы – очень трудолюбивые люди и умные люди, и они справятся с проблемами. Если не помогут им с этими проблемами справиться, они в одиночку с этим разберутся.

Вы за целостность Украины? Крым – это украинская территория?

Александр Лукашенко:

Вы спросите у украинцев, чья она территория. Это во-первых. Во-вторых, я как считаю, не единожды уже говорил, не время и не место сегодня эти проблемы обсуждать.

А что касается единства Украины, вы слышали заявление президента. Я думаю, он свое слово сдержит. Украина должна быть единым целостным государством. И будет таким.

Это вы, украинец, вы мне вопрос задаете. Вот езжайте в Крым и договаривайтесь о том, чтобы Крым был украинским. Не теряйте его.

Вы Януковича примете в Беларуси?

Александр Лукашенко:

Зачем? Он у меня не просил, чтобы я его принял.

А если захочет приехать?

Александр Лукашенко:

Если он приедет, у него там деревня есть, в которой его родители родились, и, наверное, никто не имеет права лишить его приехать в деревню. Но я вам советую: заберите своего президента в Украину. Какой бы он ни был.

А вы можете его забрать?

Александр Лукашенко:

Если от меня будет зависеть, помогу.

Вы готовы выступить в роли главного миротворца?

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Никогда мне такую роль не предлагайте. Я ненавижу посредников и миротворцев. Я считаю, Украина – умный народ, если вы это имеете в виду, который может разобраться со своими проблемами. И этот народ разберется. А для меня, человека, у которого корни здесь зарыты, и я никогда не считал себя чужим человеком в Украине, а Украину для себя чужой, я готов сделать все то, что вы скажете и на что я способен. Без всякого миротворчества и посредничества.

Это тот, кто хочет себе политические дивиденды какие-то непонятные нажить, тот, кто хочет себе какой-то дутый авторитет получить, он всегда рвется в посредники и миротворцы. Я этого не хочу. У меня все это есть. Все-таки с последним диктатором Европы разговариваете. Запишите себе это.

Что делать украинцам с машинами, с боевиками, которые приходят из-за границы?

Александр Лукашенко:

С боевиками, которые воюют против украинцев, их надо уничтожать. Но сначала разберитесь, а то перестреляете своих.

Александр Григорьевич, для украинцев белорусский бензин подешевеет?

Александр Лукашенко:

Ребята, мы вам бензин продаем дешевле, чем кому-нибудь, поэтому вы разберитесь, кто покупает и вам перепродает. У вас, если уж честно говорить, что меня удивляет, у вас иногда 2, 3, а то и 5 посредников на особо чувствительных товарах. Вот вы уберите этих посредников и у вас бензин будет такой, как в Беларуси. Это где-то 80-90 центов, а некоторые виды – и 70. А кто тут наваривает до 1,5-2 долларов за литр бензина – это вы разберитесь. Я вам советую это сделать.

Александр Григорьевич, а какой максимальный объем товарооборота между Беларусью и Украиной?

Александр Лукашенко:

У нас бы товарооборот больше 7 млрд. Я думаю, что 15 мы можем иметь в ближайшую пятилетку, особенно в этой ситуации.

И в каких сферах?

Александр Лукашенко:

Товарооборот? Во всех сферах. Во всех, на что только способна Украина и Беларусь. Даже в военно-технической сфере. У нас, мы сегодня с Сашей Турчиновым разговаривали, у вас появились очень хорошие БТРы. Даже здесь у нас интерес возможен.

Вы обсуждали какое-то сотрудничество? То есть какие-то проекты?

Александр Лукашенко:

Конечно. С Петром мы еще не разговаривали, а с исполняющим обязанности мы очень много обсуждали вопросов. Я же только что сказал: меня удивило, что у нас в это время, в этой неразберихе, когда в Украине, в общем-то, порой не с кем было разговаривать, у нас даже товарооборот снизился всего на 3%. Это о многом говорит. Мы востребованы здесь.

Беларусь поддерживает политику украинского государства на востоке или нет?

Александр Лукашенко:

А у вас она есть, эта политика, на востоке? Мне кажется, нет. Выработайте ее и мы будем поддерживать вашу политику в плане единства и целостности Украины.

То есть вы не понимаете пока политику?

Александр Лукашенко:

Я не понимаю. Вам надо научиться разговаривать со всеми. В противном случае вы вернетесь изначально к тому, от чего ушли. С такими проблемами и с такой кровью.

Скажите, а вы пойдете на Майдан?

Александр Лукашенко:

На Майдан сегодня нет. Меня не приглашали туда. К сожалению.

А вообще?

Александр Лукашенко:

А вообще, думаю, он не выдержит следующего моего приезда. Вы его уже разберете. Но если там останется какой-то памятник в память погибших людей, если вы меня пригласите, я приду.

Всего доброго.