Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился в Армению с официальным визитом. В Ереване запланированы переговоры главы белорусского государства с президентом Армении Сержем Саргсяном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидеры двух стран обсудят весь спектр белорусско-армянских отношений, взаимодействие в рамках международных организаций. Приоритетное внимание - расширению двусторонней торговли, развитию экономических контактов, в том числе за счет реализации совместных кооперационных проектов. По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних документов. Члены официальной белорусской делегации также проведут встречи со своими армянскими коллегами для предметного обсуждения путей активизации сотрудничества в различных сферах.

Между странами поддерживается постоянный политический диалог на высшем уровне. В 2001 году во время первого официального визита Александра Лукашенко в Армению был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве. Год спустя президент Армении Роберт Кочарян посетил Беларусь с ответным официальным визитом. В 2009 главы государств встречались дважды — Александр Лукашенко и Серж Саргсян провели переговоры и в Минске, и в Ереване. В 2010 году президент Беларуси также посетил Армению.

Беларусь остается важным торговым партнером Армении, занимая по объему внешнеторгового оборота третье место среди стран СНГ. Двухсторонний товарооборот по итогам прошлого года превысил 46 миллионов долларов. В тоже время экономический потенциал двух стран гораздо больше. И уже в ближайшие дни представители официальной белорусской делегации со своими армянскими коллегами будут искать варианты расширения сотрудничества.