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В Болгарии начались досрочные парламентские выборы

12 мая 2013 13:30
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Новости Болгарии. В Болгарии проходят досрочные парламентские выборы. Они были назначены после того, как в феврале из-за экономического кризиса и массовых протестов - правительство ушло в отставку, а парламент распустили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Избирательные участки закроются в восемь вечера. По данным последних соцопросов, с небольшим перевесом лидирует право-центристская партия «Граждане за европейское развитие Болгарии», которую возглавляет экс-премьер. На втором месте - «Болгарская социалистическая партия»: она находилась у власти до 2009 года.

Накануне голосования в Болгарии разгорелся скандал - полиция изъяла 350 тысяч поддельных бюллетеней. Впрочем, в Центризбиркоме страны уже заявили, что найденные бумаги на результаты голосования не повлияют.

 

# Выборы

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