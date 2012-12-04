Новости Беларуси. Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Туркменистан. 5 декабря президент примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. В повестке дня вопросы, касающиеся как текущей деятельности организации, так и ее дальнейшего развития.

В Ашхабаде главы государств обсудят итоги работы Содружества, функционирование Межпарламентской ассамблеи стран-участниц СНГ по укреплению интеграционного взаимодействия, а также ряд гуманитарных и культурных вопросов. Кроме того, будет обсуждена тема совместного празднования 70-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

По итогам переговоров в Ашхабаде планируется подписать ряд документов по сотрудничеству в создании интегрированного валютного рынка, а также взаимодействия в сфере финансовой безопасности и антитеррористической деятельности.

В день, предваряющий Совет глав государств СНГ, в Ашхабаде прошло заседание Совета министров иностранных дел. Белорусскую сторону представлял глава отечественного внешнеполитического ведомства Владимир Макей.

Речь шла о подготовке к заседанию Совета глав государств СНГ, которое состоится 5 декабря. Это и вопросы гуманитарного сотрудничества, документы по взаимодействию в области культуры, спорта, туризма. Так, в центре внимания была декларация о дальнейшем развитии всестороннего сотрудничества в СНГ и подготовленный проект заявления к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Планируется, что в странах содружества разработают и примут национальные программы празднования юбилея.

Естественно, речь шла о плане мероприятий на следующий год. СНГ востребовано, а в рамках этой площадки могут решаются многие вопросы регионального и межрегионального сотрудничества, в том числе вопросы экономической интеграции и безопасности. Это утверждение, сделанное в свое время Беларусью, подтвердило и сегодня свою актуальность. Встречи в двустороннем формате накануне основных раундов переговоров белорусская сторона провела с министрами иностранных дел Украины, Таджикистана и Казахстана.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Разговор на высшем уровне в октябре 2011 года во время визита президента Беларуси в Таджикистан послужил еще одним дополнительным стимулом для активизации нашего двустороннего взаимодействия.

Хамрохон Зарифи, министр иностранных дел Республики Таджикистан:

Таджикско-белорусские отношения традиционно на высоком уровне. Я, насколько помню, с первого дня независимости мы всегда поддерживали друг друга, как в двусторонних отношениях, так и на международной арене. Всегда и с трибуны ООН, ОБСЕ, и других международных процессов, всегда у нас были практически единые позиции.

Ожидается, что на Саммите будет выдвинута инициатива о подготовке соглашения, касающегося сотрудничества по охране окружающей среды. Речь идет о создании межгосударственного экологического совета. Он мог бы координировать совместную работу по выполнению решений Содружества независимых государств. 2013 год будет объявлен в СНГ Годом экологической культуры и охраны окружающей среды.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ:

Я с удовлетворением могу отдохнуть после завершения заседания Совета министров иностранных дел в Ашхабаде, потому что по всем вопросы, в том числе и дополнительным, которые были внесены сегодня в повестку дня, никаких возражений нет.

Следующее заседание Совета министров иностранных дел пройдет в Ташкенте весной.

5 декабря, когда соберутся лидеры стран СНГ, переговоры состоятся по более чем двум десяткам вопросов. Спектр тем заседания Совета глав государств Содружества самый широкий: начиная от обеспечения безопасности государств и развития объединенной системы противовоздушной обороны, до кооперации в валютной и экономической сферах.