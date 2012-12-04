Александр Лукашенко пользуется у россиян наибольшим доверием среди руководителей стран Содружества

Новости Беларуси. Россияне считают Беларусь самым надежным партнером на постсоветском пространстве. Таковы данные соцопроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения в преддверии саммита СНГ в Ашхабаде.

За нашу страну высказались 46% респондентов. Второе место занял Казахстан. Причем в течение последних пяти лет Минск и Астана прочно занимают лидирующие позиции. Замыкает тройку лидеров в этом году Украина.

Аналогично россияне оценивают и руководителей стран Содружества: наибольшим доверием у них пользуется президент Беларуси Александр Лукашенко – 34% респондентов. На втором месте лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев. Далее с большим отрывом следуют президенты Украины, Азербайджана, Армении и Кыргызстана.

Беларусь лидирует и в рейтинге стран СНГ, являющихся, по мнению россиян, самыми стабильными и успешными: таковой ее назвали 45% участников опроса.

Кроме того, россияне также чаще всего называют Беларусь среди стран, где наиболее успешно идет модернизация: это мнение разделяют треть респондентов.

Это исследование проводилось в 46 регионах России. Опрошено 1600 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.