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Леонид Мальцев выступил на семинаре для пресс-служб госорганов

04 декабря 2012 16:09
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Новости Беларуси. Информационное сопровождение работы должно быть оперативным и квалифицированным. В Минске впервые проходит республиканский семинар для пресс-служб госорганов и региональных представителей, в котором участвует более 100 человек.

На встрече обсуждают информационную безопасность и современные методы работы. Как  было отмечено, пресс-секретари должны активнее использовать Интернет и соцсети.  В стране сейчас насчитывается более 3 миллионов активных пользователей Глобальной сети. Количество их растет.

Вскоре республика планирует перейти на цифровое телевидение. В этих условиях информационное сопровождение работы госорганов должно соответствовать современным требованиям и международным стандартам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Леонид Мальцев, государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь:
Это дает возможность и обменяться опытом работы, как лучше, и услышать, если хотите, там какие-то недостатки и так далее. И профессионально повысить свой уровень, чтобы со знанием дела работать в интересах информационной безопасности, а значит и всей национальной безопасности страны.

# СМИ Беларуси

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