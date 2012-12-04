Новым президентом Словении стал экс-премьер Борут Пахор

Новости Словении. Новым президентом Словении избран бывший премьер-министр страны Борут Пахор. Он набрал чуть более 67% голосов, в то время как действующий президент Данило Тюрк получил лишь около 33%. Ожидается, что новоизбранный президент вступит в должность 23 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С избранием на пост Президента Словении Борута Пахора от имени белорусского народа и себя лично поздравил Александр Лукашенко. Глава нашего государства выразил надежду на дальнейшее укрепление партнерских отношений между странами и развитие взаимовыгодного сотрудничества во всех отраслях.