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Новым президентом Словении стал экс-премьер Борут Пахор

04 декабря 2012 10:51
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Новости Словении. Новым президентом Словении избран бывший премьер-министр страны Борут Пахор. Он набрал чуть более 67% голосов, в то время как действующий президент Данило Тюрк получил лишь около 33%. Ожидается, что новоизбранный президент вступит в должность 23 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С избранием на пост Президента Словении Борута Пахора от имени белорусского народа и себя лично поздравил Александр Лукашенко. Глава нашего государства выразил надежду на дальнейшее укрепление партнерских отношений между странами и развитие взаимовыгодного сотрудничества во всех отраслях.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Словения

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