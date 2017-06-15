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Александр Лукашенко направил поздравления председателю КНР Си Цзиньпину по случаю его Дня Рождения

15 июня 2017 16:49
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Новости Беларуси. Наша личная дружба и дружба наших стран крепка и «всепогодна». Такие слова адресовал Президент Беларуси председателю КНР Си Цзиньпину. Лидер Китая отмечает День рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В поздравлении Александр Лукашенко подчеркнул, что под мудрым руководством Си Цзиньпина Китайская Народная Республика уверенно идет к осуществлению «китайской мечты» о возрождении нации, формирует новый облик великой державы. Этому способствует предложенная не только Китаю, но и всему миру концепция совместного развития «Один пояс и один путь», – говорится в поздравлении.

# Беларусь-Китай # Александр Лукашенко

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