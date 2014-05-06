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Верховная Рада Украины не поддержала проведение всеукраинского референдума 25 мая

06 мая 2014 14:26
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Новости Украины. Верховная Рада Украины не поддержала проведение всеукраинского референдума 25 мая. 6 мая на закрытом заседании Парламента за то, чтобы опрос состоялся, проголосовали 154 депутата при минимально необходимых 226.

Заседание продолжается в закрытом режиме. На повестке ситуация на востоке и юге страны. Будут заслушаны доклады глав всех силовых ведомств.

В Славянске силовики готовятся к проведению очередного этапа спецоперации. В эти минуты к городу подходит бронетехника и артиллерия. Все въезды и выезды заблокированы. В магазинах появляются очереди за хлебом и другими продовольственными товарами. Эксперты опасаются, что город может оказаться на грани гуманитарной катастрофы.

Обеспокоенность чрезмерным применением силы правительством Киева против населения юго-востока страны выразил верховный комиссар ООН по правам человека. В частности, было заявлено, что новое правительство Украины должно провести срочное, полное и прозрачное расследование последних событий в Одессе и в Донецкой области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Майдан в Киеве

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