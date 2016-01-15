Александр Лукашенко: Нам надо благодарить Бога, что он нам послал эту стихию

Новости Беларуси. Вот уже несколько дней снежная тема остается в топе новостей. 15 января Президенту доложили о ликвидации последствий циклона «Даниэлла». Александр Лукашенко принял с докладом руководителей ведомств, задействованных в борьбе со стихией. Глава государства поставил несколько ключевых задач, чтобы минимизировать последствия и сделать определенные выводы. Уже завтра, 16 января, в Беларуси ждут еще один циклон.

Уроки «Даниэллы» — чему научила почти неделя ликвидации последствий и смогут ли впредь все службы сработать на упреждение? Ведь уже завтра, 16 января, в Беларуси ждут очередной циклон. Главной проблемой, которую принесла «Даниэлла», стал ледяной дождь. Беларусь, пережившая три года назад «Хавер», с уборкой снега потихоньку справляется. Но ледяные осадки для нас оказались в новинку. Кроны деревьев покрылись льдом толщиною в два сантиметра. Провода обмерзали и рвались. Они попросту не могли пружинить. Под тяжестью деревьев и порывов ветра вырывало даже сами столбы. Вот последствия стихи в Стародорожском районе. Правда, на месте сломанных столбов уже стоят новые.

Владимир Потупчик, министр энергетики Республики Беларусь:

В Стародорожском районе у нас на балансе находится 432 км сети напряжением в 10 кВ. Из них 100 км проходят по лесным массивам. Так вот из этих 100 км 70 км линий разрушены. И речь сегодня идет не просто о восстановлении линий электропередач, речь идет о новом строительстве. Чем, собственно, мы и занимаемся в круглосуточном режиме.

В результате повреждения сетей без света в стране остались более тысячи населенных пунктов. К сегодняшнему утру число обесточенных деревень свели к 16. Без электричества оказались и фермы. А это чревато потерями продукции. Аварийное стационарное оборудование, которое позволит работать без перебоев при любых условиях, есть на самых крупных. Таких полутысячи. В остальных дойку коров организовали с помощью передвижных генераторов. Но после того, что натворила «Даниэлла», принято решение: в течение года все фермы с поголовьем в тысячу голов оборудовать стационарными установками, остальные снабдить передвижными.

Кстати, аграриев приход «Даниэллы» не огорчил, скорее, даже обрадовал. Высота снежного покрова по стране достигла 27–32 сантиметров. Агроном Олег Габис сегодня объезжает все свои поля. На каждом участке буквально в ручную замеряет уровень снега. Говорит, о таком подарке природы еще несколько недель назад могли только мечтать. Ведь практически все озимые культуры, которые не плохо взошли осенью, в декабре оказались под угрозой. Отсутствие снега и высокие морозы могли почти наполовину уничтожить будущий урожай. В хозяйстве уже всерьез задумывались выделять финансы, чтобы перепахать вымерзшие участки по весне.

Олег Габис, агроном-семеновод сельскохозяйственного унитарного предприятия «Элит-Агро Больтиники»:

Бог нам помог, выпал снег. Снежный покров составляет до 20 сантиметров. Буквально это после нового года. Сохраняет растения, если бы не было покрова, все вымерзло бы. Озимый рапс держит заморозки до минус 20°С, а тут у нас было и 23. Если бы не покров, это бы все, урожая не было бы.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Ситуация на полях удовлетворительная, лучше прошлого года. Даже по Гомельской области, тот небольшой снежный покров, который 5-7 сантиметров, он от ледяного дождя защитил посевы. Поэтому снег — это хорошо. Вот мы говорим о «Хавере». Да, «Хавер» — это была стихия. Но здесь стихия только там, где попал ледяной дождь. Остальное — обычный порядок. Мы выросли, помните, какие сугробы были и прочее. Надо все вовремя знать, что если пошел снег, то его надо чистить. Для сельчан — это благо. Нам крайне необходима влага и защита озимых.

О том, какие плюсы и минусы принесла «Даниэлла», сегодня, 15 января, говорили на совещании у главы государства.

Александр Лукашенко:

Нам надо благодарить Бога, что он нам послал нам стихию. Я думаю, крестьяне вам могут больше об этом рассказать. Если вернуться в прошлое лето и осень, то у нас была действительно стихия: у нас повысыхали реки, у нас высохли озера, Припять высохла, река Сож пересохла, Днепр. Все реки пересохли. Болота высохли, в колодцах воды не было. О чем это говорит? Вот это была стихия. И чем больше сегодня выпадет снега, тем быстрее мы восстановим экологическое равновесие, связанное с потерей влаги. Поэтому страдать и стенать не надо. Более того, что это за стихия? 20 см снега выпало. Да, плохо, что одновременно, в одни сутки, и надо пошевелиться, чтобы расчистить и дороги, и подходы, и дворы. Люди у нас в основном порядочные, их попросили, организовали – они вышли и поработали. Я уверен, что так будет и впредь. И, второе, это экзамен для Сивака, для Потупчика, это экзамен для Правительства, для коммунальщиков. Вопрос в том, как же мы выдержали этот экзамен. Я хотел бы сегодня услышать. Как случилось так, что обесточено было почти полторы тысячи населенных пунктов, это вы сами докладываете, примерно 70 котельных, останавливалась работа примерно 70 котельных в такой мороз. И чем у нас МЧС занимается? Вот почему вы здесь не требуете от Потупчика, от Сивака, от Русого, чтобы там был порядок, а выходите и проводку эту, как в советские времена, изучаете. Это надо делать, но вы потребуйте с них, чтобы порядок был, и сами к этому подключитесь. До каких пор на линии электропередач будут падать деревья? Что, у нас ураган был такой, что повалил столбы эти или рвал провода? Сколько пострадало линий электропередач от падений деревьев? Почему просеки не расчищены, почему не расширены, как это должно быть?

Из масштабного обрыва проводов извлекли урок. Пасеки вдоль линий — расширят. Это позволит избежать падения деревьев на провода.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Вот эта задача будет выполнена в течение 3 месяцев. Это большая работа, но эта работа будет оправдана, которая позволит нам исключить в последующем сложностей.

Несколько бригад лесхоза будут дежурить под управлением Министерства энергетики. В случае необходимости они помогут убрать аварийные или упавшие деревья. ЖКХ тоже не осталось в стороне. Коммунальщики предлагают обязать автовладельцев убирать снег возле своих машин.

Александр Терехов, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Задача же не оштрафовать кого-то, не привлечь кого-то к ответственности. Задача — чтобы те граждане, которые занимают такие места, они просто вышли и убрали вокруг своих автомобилей. Чтобы сделать жизнь проще и самим себе, и окружающим.

Вполне вероятно, что мониторить уборку парковочных мест будут сотрудники ГАИ. Кстати, припаркованные в неположенных местах машины очень усложняют уборку территорий. По поручению Президента самых активных борцов с последствиями «Даниэллы» поощрят. Многие службы — дорожники, коммунальщики — действительно работают круглосуточно. А для людей, которые и сами с удовольствием взялись за расчистку парковок и дворов, уже организовали полевую кухню.

В общем, «Даниэлла» хоть и натворила дел, но принесла в страну долгожданный для аграриев и любителей зимних забав снег, а главное — опыт, который позволит свести к минимуму последствия таких стихий. Завтра на смену «Даниэлле» в Беларусь пожалует «Эмма». Циклон с Карпат принесет ветер, обильные продолжительные снегопады и метели. Высота покрова вырастет еще на 10-15 см. Снова штормовое предупреждение и оранжевый уровень опасности.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского гидрометеоцентра:

Ожидается продолжительный снег, утром, днем сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы и гололедные явления. Днем ожидается порывистый ветер с порывами до 15-18 м/с. И температура ночью ожидается минус 6-8, днем минус 3-5. В связи с тем, что в субботу ожидаются сложные погодные условия, владельцам автотранспорта быть предельно осторожными и постараться в субботу никуда не выезжать, потому что будет довольно сложно, чтобы не создавать какие-то чрезвычайные ситуации.

Впрочем, в воскресенье, 17 января, «Эмма» покинет территорию Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.