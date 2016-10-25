Александр Лукашенко: нам безмолвные руководители не нужны – они должны высказывать свою позицию

Новости Беларуси. Важность развития отношений Беларуси с Западной Европой подчеркнул Александр Лукашенко, принимая 25 октября кадровые решения. Они коснулись дипломатического корпуса.

Денис Сидоренко назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом в ФРГ. Эта страна занимает конструктивную и прагматичную позицию как в сфере политического взаимодействия, так и в вопросе развития торгово-экономического сотрудничества, и становится одним из важнейших партнеров Беларуси.

Активизируются отношения и с Румынией. Чрезвычайным и Полномочным Послом в этой стране стал Андрей Гринкевич. Как отметил Президент, от дипломатов ждут активизации торгово-экономического сотрудничества между государствами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам безмолвные руководители не нужны. Они должны высказывать свою позицию, отстаивать ее. Но не защитил – значит не защитил. Наверное, какая-то точка зрения посильнее была. Но своя точка зрения, особенно у посла, должна быть. Но проводить линию надо государственную. Нам же никуда не деться от товарооборота как главного показателя. Вы же не просто Министерство иностранных дел. Вы же еще и Министерство внешнеэкономических связей, поэтому в основу вашей деятельности мы кладем товарооборот. Поэтому представлять страну придется, но отвечать перед страной, своей страной, придется за конкретный товарооборот, потому что это валюта, это деньги, это главный вопрос жизни нашего государства.

Развитая инфраструктура и поддержка малоимущих. Такие задачи стоят перед местной вертикалью власти.

25 октября Александр Лукашенко согласовал Олега Величко в должности заместителя председателя Брестского облисполкома. Владимир Пенин занял аналогичную должность в Витебском регионе. Кроме того, руководители появились в нескольких районных центрах, в Жодино, а также в Ленинском и Фрунзенском районах столицы.

Глава государства подчеркнул, что районы являются основным звеном не только с точки зрения административного деления страны, но и жизни людей.

Александр Лукашенко:

Без наведения порядка и дисциплины, особенно сейчас, мы далеко не рванем. Прекратите всякие разговоры по поводу некоего реформирования, еще чего-то. Надо работать с тем, что есть. А реформирование – это совершенствование. Видите что-то не так – совершенствуйте, делайте, но ничего не ломайте. В кризис никто ничего не ломает, да и ломать нечего. Есть предприятия – они должны работать. Выбросьте это все из головы, что сегодня надо это все разделить, поделить, приватизировать, и все само собой пойдет. Никуда ничего не пойдет, если работать не будем.

И люди. Прошли выборы парламентские, ранее – президентские. Руки сложили до следующих выборов, потом пойдем к людям, будем их уговаривать, агитировать, просить. Этого быть не должно. Каждый день мы должны работать с людьми. Посмотрите: по зарплате сейчас проблем много. Нам надо, кстати, в Администрации, в правительстве подумать, как поддержать людей бедных. У нас их немало. Надо поддержать по зарплате и по каким-то пособиям. Мы за деревьями не видим мелколесья. Мы за лесом мелколесья, Александр Николаевич, не видим, когда, вроде, кажется, тут более-менее средние люди, высшие люди получают какую-то зарплату, какие-то предприятия имеют более-менее нормальную зарплату, но мы не видим бедолаг. Вот ту надо что-то делать, нельзя обижать людей. Или догружать их, предлагать работу на каждом предприятии и соответственно доплачивать. Работники культуры, социальной сферы – их надо поддержать. Как это сделать – надо подумать. Рынок ничего не отрегулирует.

Также Президент согласовал новых руководителей некоторых вузов, замминистров юстиции и антимонопольного регулирования и торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.