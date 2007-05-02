Александр Лукашенко находится с официальным визитом в Азербайджане

Основная тема переговоров - вопросы расширения двустороннего взаимодействия в различных сферах.

Сегодня основной и самый насыщенный день визита Александра Лукашенко в Азербайджан. Ожидается, что Президент посетит аллею почетного захоронения. Здесь похоронены видные политические деятели страны, в том числе и первый президент республики Гейдар Алиев. По традиции все пребывающие в страны иностранные делегации посещают могилу общенационального лидера и возлагают венок. Затем Александр Лукашенко посетит мемориал-алею героев, где похоронены жертвы трагических событий января 1990 года, когда в результате столкновений с войсками в Баку погибли 134 человека. Белорусский Президент возложит венок к обелиску.

Позже в Баку начнется более официальная часть визита. Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильханом Алиевым и, после чего, как ожидается, подпишет несколько совместных документов о сотрудничестве. Специалисты отмечают большие перспективы в этом отношении. Достаточно сказать, что товарооборот с 2006 года увеличился более чем в пять раз. Однако далеко не весь потенциал в этом направлении исчерпан. Очевидно, что президентам есть, что предложить друг другу.

Кстати, Беларусь в Баку приехала не с пустыми руками.Сегодня здесь открывается первая Национальная выставка Республики Беларусь. В ней примут участие более 200 ведущих предприятий Беларуси. Основную часть экспозиции займет продукция промышленных предприятий. Также форум познакомит гостей с достижениями Беларуси в нефтехимической, строительной, сельскохозяйственной, продовольственной и научной отраслях. Масштабное мероприятие позволит не только укрепить связи с потенциальными партнерами, но и наметить перспективы развития торгово-экономических отношений двух стран. Планируется, что ее откроют два президента.

А сегодня же планируется, что Александр Лукашенко и Ильхам Алиев проведут пресс-конференцию и выступят с итоговыми заявлениями, ответят на вопросы журналистов.