ПВО в современных условиях приобретает новую силу

Белорусские и российские военные обсуждают формы и способы применения ВВС и войск ПВО в современных условиях. Научно-практическая конференция проходит 27 апреля в Минске. Участники обсуждают пути повышения эффективности применения авиации, зенитных ракетных комплексов и средств радиотехнических войск, а также современные аспекты управления, организации технического, тылового обеспечения соединений и воинских частей при выполнении ими боевых задач. Военные двух стран обменяются мнениями по вопросам подготовки и проведения тактических учений с боевой стрельбой на российских полигонах и особенностям проведения учений в 2007 году.