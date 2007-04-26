Строить мир надо общими усилиями

Общие вопросы безопасности проработали в Астане представители правоохранительных органов СНГ.Здесь сегодня завершилась работа Координационного совещания органов Содружества. Участники заседания признали целесообразным практику проведения совместных профилактических, оперативно-розыскных и специальных операций, направленных на выявление и пресечение каналов незаконной миграции, оборота наркотических средств, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Кроме того, между органами СНГ будет активизирован обмен оперативной информацией о лицах и организациях, причастных к организованной преступности.