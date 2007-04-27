Эхо споров о судьбе "Бронзового солдата" распространилось по всему постсоветскому пространству

В координационный совет ветеранов СНГ приходят возмущенные письма и телефонные звонки почти из всех бывших республик Советского Союза в связи со сносом памятника воинам-освободителям в Таллинне. В них отмечается, что "действия эстонских властей, замахнувшихся на память советских воинов, являются разнузданной акцией, не имеющей прецедентов в мире". Напомним, памятник Воину-освободителю был демонтирован по решению эстонского правительства. Протестовавшие против его демонтажа устроили ночью массовые беспорядки в центре Таллинна. В результате погиб один человек, пострадали 44 участника акций и 13 полицейских, ущерб нанесен 99 объектам, в основном магазинам, офисам и жилым домам. Полиция задержала около 300 человек, как русскоговорящих, так и эстонцев. Месторасположение памятника пока не разглашается.