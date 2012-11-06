Александр Лукашенко: Наблюдатели из США уже претендуют на то, чтобы на наших выборах они могли отсчитывать голоса

Новости Беларуси. 6 ноября Александр Лукашенко открыл новые станции Минского метрополитена и ответил на вопросы журналистов. Тема выборов прозвучала в вопросе по парламентской избирательной кампании в Украине. Как известно, оценка, которую украинским выборам дала ОБСЕ, была очень схожа с оценкой выборов Парламента Беларуси. Александр Лукашенко подчеркнул: ОБСЕ стремится обеим странам навязать несуществующие стандарты. И наше государство вместе с Россией, Казахстаном и Украиной продолжат настаивать на выработке единых подходов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Это организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. ОБСЕ сегодня никакой безопасностью не занимается, сотрудничество у них нацелено на раздрайв, на разлад. Какое же это сотрудничество, если накануне выборов в Беларуси они приехали уже с готовым докладом, который они потом озвучили.

Точно так же было с Украиной. Хотя, действительно, вы правильно сказали, там полный разгул демократии. Уже они делали то, я не знаю, что они не делали в угоду ОБСЕ и Западу. И очень вы правильно говорите о том, что ОБСЕ – некие стандарты. Нет этих стандартов. Мы с Россией и другие государства (Украина, Казахстан и другие) настаиваем на том: давайте выработаем эти стандарты, чтобы они были едины, чтобы можно было открыть, допустим, 10 вопросов, 10 стандартов, и сказать: вот, первый стандарт – нормально прошли выборы, по второму нормально. По третьему стандарту, ну, что ж, допустим, доступ средств массовой информации – не было этого доступа. По третьему минус. И так далее. Но этих стандартов нет. Кто как хочет, тот так и трактует. Поэтому СНГ, как обычно, исходит из критериев, которые ближе всем нам.

Нечего говорить, что у нас молодая демократия, не умеем мы чего-то делать. Да умеем мы все делать то, что умеют они. Ну ладно, скажем, мы еще молоды, 20 лет независимости всего и так далее. Но, тем не менее, мы оцениваем здесь в рамках Содружества независимых государств таким образом выборы. И эти оценки прямо противоположны ОБСЕ, потому что они пытаются навязать нам свои стандарты. И даже не свои, а стандарты несуществующие. Они полностью политизированы. Почему я так говорю?

Вы правильно сказали. Возьмите Америку. Они же позиционируют себя действительно как оплот демократии. Это что такое? Приезжают международные наблюдатели, им говорят: туда, за пороги, мы вас арестуем. А если бы мы так поступили. Мы же и их приглашаем, и американцы у нас наблюдателями являются. Мы же их не арестовываем.

Мы им говорим: хорошо, располагайтесь здесь, вот столы, мы будем подсчитывать голоса. Так они уже претендуют сегодня на то, чтобы отсчитывать голоса они могли. Это уже двойные-тройные стандарты. Мы этого не приемлем. Поэтому, если подчеркнуть это все, я бы посоветовал прежде всего журналистам: вы не напрягайтесь по этому поводу. Чтобы мы здесь не сделали, если мы будем проводить свою политику, политику в интересах своего народа, чтобы сохранить свою независимость, чтобы определяться в каком направлении двигаться, когда мы сами это будем делать, это им не будет выгодно. И они нас будут трепать и бомбить до тех пор, пока к власти в этой стране, в этой центральноевропейской стране не придут их люди. Мы должны строить свою жизнь. И давать отпор тем, кто посягает на это нормальное направление, на это строительство, то, что мы делаем в интересах нашего народа.