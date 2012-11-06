В Вашингтоне судят убийцу афганцев Роберта Бейлза

Новости США. В Вашингтоне начались предварительные слушания по делу сержанта американской армии Роберта Бейлза. Его обвиняют в убийстве 16 человек в Афганистане и в попытке расправы над еще шестерыми. По данным следствия, преступление произошло в ночь на 11 марта. Бейлз покинул военную часть в провинции Кандагар и расстрелял мирных жителей, среди которых были женщины и дети.

Сержант – единственный подозреваемый в этом преступлении, несмотря на утверждения афганской стороны о том, что в нападении на мирных афганцев участвовали несколько американских военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.