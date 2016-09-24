Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства: Беларусь будет оптимизировать свое участие в интеграционных проектах

Важная политическая, экономическая тема, которой были отданы заголовки российских и белорусских СМИ. Президент Лукашенко, встречаясь с Госсекретарем Союзного государства Беларуси и России, с тревогой говорил об экономическом партнерстве.

Прагматизм, выставленный в свое время российской стороной на союзную сцену, грозит выстрелить, как чеховское ружье.

Вот что сказал по этому поводу Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не скрывал и не буду в этом разговоре скрывать: слишком много проблем наметилось у нас в стране, слишком много критики в адрес не только интеграции на уровне двух государств, но и на уровне Евразийского экономического союза, да и СНГ. Хотя СНГ ту функцию, которую может выполнять, выполняет и движется теми темпами, которые мы задаем для СНГ. Главное – это, конечно, экономический союз и союз Беларуси и России.

Достаточно сказать, что в прошлом году торгово-экономические отношения наших государств были не на лучшем уровне. Более того, мы обвалились там процентов на 40. Печально, что в этом году даже к уровню прошлого, провального года у нас с Россией за полгода товарооборот снизился еще на 10%. Это никуда не годится. Мы всегда гордимся тем, что товарооборот снизился, но в натуральном выражении мы прибавили.

О чем это говорит? Это говорит о том, что мы начали поставлять в Россию большие объемы, но по ценам наполовину ниже. Какая доходность Беларуси от этого? Практически никакой. Более того, мы телепаемся (иначе не скажешь: Вы, наверно, в курсе дела) и уже несколько месяцев не можем договориться по цене на газ. В связи с этим Россия снизила поставки нефти в Беларусь.

Мы это воспринимаем как давление на Беларусь, но, понимаете, что давления я не потерплю и белорусы тоже. Наши товары при поставках в Россию блокируются, особенно продукты питания, которые Евросоюз закупает и готов закупать. Но в России они почему-то «некачественные». Но понятно: когда мы поставляем качественный товар и по приемлемым ценам в Россию, мы бьем по карманам олигархов от сельского хозяйства в России.

Они давят на правительство (там связи, Вы знаете не хуже меня, какие), а правительство дает команду «фас» разного рода чиновникам – от Россельхознадзора и так далее. Они у нас три предприятия открывают для поставок – пять закрывают, пять открывают – шесть потом закрывают. Идет неприкрытое давление. Я почему открыто об этом говорю? Потому что уже надоело, это уже через край, дальше так продолжаться не может.

То, что я сказал, ни в коем случае не означает, что мы будем в каком-то плане сворачивать интеграционные проекты. Но свое участие в этих проектах мы будем оптимизировать. Я дал такое распоряжение правительству и Администрации Президента. Мы сейчас очень внимательно анализируем наше участие, прежде всего в Евразийском экономическом союзе.

Если так будет продолжаться, зачем нам там держать кучу чиновников? Там, по-моему, уже больше тысячи в так называемом правительстве в ЕАЭС, около девятисот – это точно. И какой результат? Зачем платить деньги на содержание в Москве, самом дорогом городе мира, высококлассных специалистов? Мы лучших туда отдали.

Мы им найдем работу здесь, а то, что там будут приниматься решения, мы с ними согласимся, потому что их практически нет. Мы нарушаем то, о чем мы договорились. Опять же, я это говорю не для того, чтобы поднять тут бурю возмущения. Нет, ни в коем случае. Но я еще раз говорю: скрывать это нельзя. Мы должны четко определиться: или мы идем на углубленную интеграцию государств, или нет. И самое главное: мы будем исполнять заключенные договоры и обязательства или не будем?

Вы прекрасно понимаете, что мы не собираемся здесь бежать впереди паровоза и кого-то излишне дергать – нам это не нужно. Мы всегда старались приспособиться к своим соседям, чтобы им не мешать. Но у нас же есть собственные интересы.

Я просил бы Вас более активно подключиться на уровне правительства и Президента России к отстаиванию наших общих интересов Беларуси и России, чтобы мы хоть как-то двигались вперед.