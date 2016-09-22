Александр Лукашенко: авторитет и опыт церкви сегодня востребованы как никогда

Новости Беларуси. Межконфессиональная терпимость, диалог между церковью и государством, социальная интеграция. Об этом 22 сентября шла речь на встрече Президента с Синодом Белорусской православной церкви. Откровенный разговор состоялся в столичном храме-памятнике в честь Всех святых и продолжался около трех часов. За это время удалось обсудить самые разные темы: от возведения новых храмов до строительства отношений между епархиями и местной властью. Еще одна заметная инициатива – возобновление работы Общественного консультативного совета по нравственности.

В церковь президент пришел с цветами и четкой позицией – обсудить с духовенством все проблемы без ремарок. Красные розы Александр Лукашенко возложил к памятнику патриарху Алексию II.

При жизни Первосвятитель поддерживал белорусского лидера в идеях интеграции братских народов и приверженности традиционным ценностям. К открытому разговору о важном располагает и сама атмосфера. Встреча – в храмовом комплексе Всехсвятского прихода.

У нашей страны уникальный опыт. 12 лет назад подписано соглашение о сотрудничестве государства с Белорусской православной церковью. Но этот диалог ведется не в бюрократическом тоне, а весьма дружелюбной атмосфере.

В храме Александр Лукашенко общается с давним другом Митрополитом Филаретом. В окружении экзархов в церкви в честь Иоанна Крестителя Президент ставит свечу и прикладывается к мощам святого.

Почетный экзарх Филарет в почетном возрасте, поэтому Александр Лукашенко держится рядом. Это отражает и общее отношение между государством и церковью, и первым лицом светской власти с православным клиром. Но в Беларуси одинаковое отношение ко всем конфессиям. Православие – лишь первое среди равных.

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Мы не конкурируем с другими конфессиями, каждый делает свое дело. Искренне радуюсь, что сегодня мир межкофессиональный на белорусской земле. Это такой хороший задел. И я думаю, что совершенно неслучайно Беларусь и Минск сегодня привлекают другие конфликтующие стороны, страны, которые здесь могут находить такую замечательную площадку для нахождения мира и согласия даже в других государствах.

Кстати, церковь постоянно молится, как здесь говорят, о благоденствии страны. Но вера без дел мертва, поэтому и пастырская деятельность – для общей пользы. Тем более у церковных позиций и у политики Александра Лукашенко единые евангельские корни.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Убежден, что наша дальнейшая работа будет по-прежнему носить только созидательный характер и позволит скоординировать усилия по укреплению общества и его духовному обогащению. Издавна именно церковь служила вестником надежды и веры, помогала человеку на пути к христианским идеалам. Ее авторитет и опыт сегодня востребованы как никогда.

Из истории нам хорошо известно, что основы православной веры – справедливость и человеколюбие – воодушевляли людей на подвиг. Именно эти ценности помогали им с достоинством переживать самые тяжелые времена.

Но если вы меня внимательно слушали, и даже невнимательно, поскольку я очень часто об этом говорю, в основу своей политики я положил именно эти ценности: справедливость и любовь и преданность к человеку, к людям. И здесь у меня нет никакого двойного дна, в этой политике. Это действительно искренне.

Александр Лукашенко сразу отметил: диалог должен быть открытым и предельно откровенным. Как исповедь у священника. Церковь консервативна. Стояла и должна стоять на страже ценностей и государственности. Раздробленные княжества в Киевскую Русь объединили общие идеалы христианства, теперь у церкви такая же задача – сохранить наш нравственный облик, а значит само общество, в итоге – государство.

Успешным примером сотрудничества или, говоря по-церковному, соработничества между государством и церковью является Всехсвятский храм. Но таких примеров масса и не только в осязаемых формах. Дорога к нравственным идеалам, а значит к благополучию общества напоминает лестницу, а подниматься вверх по ней всегда легче вместе.

В Беларуси православие открыто к диалогу с остальными 25 конфессиями, которые все вместе представляют интересы каждого седьмого верующего белоруса. Православные храмы становятся площадкой для этноконфессионального диалога. Год назад в Всехсвятском соборе собрались тысячи человек – молитва за Беларусь стала и общегосударственной, и семейной. Александр Лукашенко участвовал в ней со всеми сыновьями.

Нынешняя встреча не такая масштабная, но не менее значимая. Светская власть никогда не забывает духовную. Эта встреча по форме традиционная, а вот по содержанию – весьма значимая. От вопросов строительства храмов до строительства модели общения с обществом в эпоху потребления информационных субпродуктов. За духовным изломом следует раскол общества. А Беларусь остается островком межконфессионального диалога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Священнослужители принимают активное участие в патриотической работе, прославляя героизм белорусского народа в годы трагических событий, выпавших на его долю. Ведь он выстоял благодаря высокой духовности, благородству и мужеству. Смею заверить, это абсолютное мое убеждение: никто больше как священнослужители и церковь Беларуси не делают в этом больше в мире, чем вы. Я особо подчеркну конструктивную позицию духовенства в отношении современных политических событий, происходящих в нашей стране. Это в очередной раз доказывает вашу заинтересованность в динамично развивающемся белорусском государстве. Другие конфессии должны взять пример с Белорусской православной церкви. И готовить из граждан Беларуси священнослужителей. Здесь должны служить белорусы. И люди, пускай иностранцы, но беспредельно преданные нашему народу и нашему государству. С первых дней своего президентства я провожу эту линию прежде всего в отношении католиков. И здесь у нас подвижки разительны. Очень много пришло священнослужителей белорусов в католическую церковь.

Окормлять духовно белорусов должны священнослужители с белоруской пропиской. Религиозные альма-матер строят под патронатом государства. По пять таких заведений у католиков и протестантов. У православных – семь. Четыре финансируется государством. Здание Духовной Академии в Минске тоже возведено с поддержкой властей.

Новый проект – завершение реконструкции Жировичской обители. Этот монастырь – лицо православной Беларуси. А вот за обликом тех, кто в сане, должны следить сами экзархи церкви.

Леонид Гуляко, уполномоченный по делам религий и национальностей:

Прихожане в церкви – мы говорим граждане Беларуси. И, соответственно, выстраивать эти отношения надо и с прихожанами, и с церковью, а, следовательно, церковнослужители, священнослужители всех уровней должны быть образцом, прежде всего сами, вот этой нравственности, чтобы люди об этом не просто слышали, чтобы люди в это верили и шли туда с большим удовольствием, что они выйдут более оцерковленными.

Церковь и Министерство образования договорились вместе воспитывать юных белорусов еще 11 лет назад. Теперь документ переработали, жизнь не стоит на месте. Духовенство предлагает перезагрузить работу Совета по нравственности. Вместо цензорских задач он должен стать своеобразным институтом поддержки традиционных ценностей. И здесь пастырское слово – за духовенством.

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Мы надежная и твердая опора нашего общества. Вот это должны все понимать. Мы не претендуем на какую-то политическую или социальную власть. Мы должны делать, делаем и стараемся делать все возможное, что мы должны делать как священнослужители. Принимать людей, беседовать с ними, выслушивать их проблемы, вопросы, помогать им решать эти проблемы, вопросы, помогать людям становиться чище, добрее.

За последние годы структура Белорусского Экзархата заметно изменилась. До 15 увеличилось число епархий. Больше епископов – больше внимание пастве. В стране полторы тысячи храмов, возводятся еще около 200. Президент подчеркивает: важно выстраивать не только церкви, но и отношения между пастырями и прихожанами.

Александр Лукашенко:

Зачастую именно церковь помогает людям формировать ответственное отношение к жизни и здоровью. На человека, который самостоятельно не справляется со своими слабостями, зависимостями, голос священника порой оказывает большее влияние, чем разговоры с родными или усилия медиков. Регулярно возникают новые задачи, в решении которых необходимо более активное участие церкви. Я не скажу, что государство и священнослужители мало делают. Но надо найти то особое деликатное место и тот деликатный подход, который свойственен церкви в этом процессе. Здесь, в этом процессе, должна быть четко подчеркнута роль церкви, наших священнослужителей.