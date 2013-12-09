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Премьер-министр Таиланда объявила о роспуске парламента

09 декабря 2013 06:48
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Новости Таиланда. Премьер-министр Таиланда объявила о роспуске парламента. Новые выборы должны пройти в ближайшее время. Ранее Йинглак Чинават предлагала провести референдум о доверии правительству страны. Политик пообещала уйти в отставку, если народ Таиланда не выразит ей доверие.

Недовольство вызвано социальными и экономическими проблемами. Страна охвачена масштабными акциями протеста с конца ноября. В последние дни массовые демонстрации были временно прекращены в связи с празднованием Дня рождения короля Таиланда, однако с понедельника акции протеста, скорее всего, возобновятся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Акции протеста

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