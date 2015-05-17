Александр Лукашенко на «Минском тракторном заводе»: Честно скажу, что я ожидал худшего

Новости Беларуси. Защитить внутренний рынок от необоснованного импорта и сделать все возможное, чтобы сохранить квалифицированные кадры. Таковы требования президента к Правительству. Причем озвучил их Александр Лукашенко на неделе дважды: сначала на совещании по социальным вопросах, а затем на «Минском тракторном заводе». Сегодня это крупнейший производитель сельхозтехники не только в странах СНГ, но и во всем мире, где работает около 20 тысяч человек – фактически население среднего белорусского райцентра. И здесь же глава государства пообщался с трудовым коллективом

Трек-шоу в мире бизнеса. Как живется белорусскому бренду с большой историей? Как добавить мощь старому имени? Какой трактор, импортный или белорусский, приобрел бы себе опытный механик? И готов ли «Белорус» сегодня бить рекорды мощности, скорости и продаж?

Одно из самых успешных хозяйств столичного региона – 13,5 тысяч га. Чтобы каждый метр земли приносил прибыль, в мехпарке больше сотни тракторов.

Владимир Пекарчик – главный инженер-механик. Знает все плюсы и минусы каждой модели. Вот самый известный американский бренд.

Владимир Пекарчик, главный инженер-механик УП «Агрокомбинат «Ждановичи»:

Претензий нет к этой технике, он у нас уже отработал почти 10 лет. Самое большое преимущество этого трактора – проходимость.

В этом агропарке – 20 импортных тракторов, остальные – с конвейера МТЗ. Следующая модель – немецкая.

Владимир Пекарчик, главный инженер-механик УП «Агрокомбинат «Ждановичи»:

Тут чуть больше комфорта в кабине. Если в американских тракторах все сделано по-спартански, то здесь уже кондиционер лучше, удобнее сиденья.

Энергонасыщенный «Беларус».

Владимир Пекарчик, главный инженер-механик УП «Агрокомбинат «Ждановичи»:

Отрабатывали по 8-9 лет и на пахоте, и на культивации, и на обработке, и на химии. Сейчас постоянно на косах их, прекрасно себя показали. Только коробка не автомат. Надо переключать вручную. А в остальном то же самое.

И, наконец, последняя модель. Машина, как шутят аграрии, для настоящих мужчин. Производство – США.

Владимир Пекарчик, главный инженер-механик УП «Агрокомбинат «Ждановичи»:

550 лошадей. Одна техника делает, допустим, как эти две. У нас покуда такие не производятся. И в мире, в принципе, не так много произведено.

Этот серьезный агрегат на мехдворе пока один. А вот энергонасыщенных с минского конвейера в начале посевной прибыло очередное пополнение. Качество, говорят, из года в год растет.

Владимир Пекарчик, главный инженер-механик УП «Агрокомбинат «Ждановичи»:

Когда первые брали, были какие-то нюансы сразу по гарантии. Сейчас взяли две «тридцатки». Ни одного выходного дня не стояли, то есть всю посевную отработали на ура. Цена доступная – где-то около полутора миллиардов.

Не купишь, а уж тем более так легко не отремонтируешь. Как признается главный инженер, ломается вся техника этого класса одинаково мало – и белорусская, и импортная – требует в основном незначительный ремонт. Но вот если уж пришлось с поломкой столкнуться, то разница очевидна. И в цене, и в доступности запчастей. У белорусов – все рядом, импортная – под заказ.

Ремонт двигателя нашего трактора недавно обошелся в 120 млн, импортного – в 300.

Итак, три трактора одного класса: американский, немецкий и белорусский. По 300 лошадиных сил. Проведем свой тест-драйв. Говорят, трактор немецкого производства настолько прост и удобен в управлении, что буквально любая женщина может отправиться на нем в магазин за покупками.

Управлять таким трактором, действительно, просто. А что касается соревнования, то явного лидера нет. А, как говорится, если нет разницы, то зачем платить больше?

Мощность, трансмиссия, тяговые свойства. В ходе нашего тест-драйва белорусский трактор не подвел. А вот готовы ли на МТЗ к серьезной конкуренции со стороны мировых брендов?

Василий Леонтьевич – слесарь – работает на одном месте уже 35 лет. Сейчас уже с гордостью рассказывает, какие технические новинки на рабочем месте позволяют создавать современную технику.

Василий Алексин, слесарь ОАО «Минский тракторный завод»:

Даже машинки такие, по сравнению с тем, какие были, улучшились. Не такая вибрация у них. Посмотрите даже на нашу форму. Гордость за тракторный завод. А площади. Все красиво, какие тракторы.

А гордиться действительно есть чем. «Минский тракторный завод». Год основания – 1946-й. В советские годы республика была сильна своими конструкторами и квалифицированными кадрами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Но Союз распался. У маленькой страны на балансе – гигантское предприятие с большими проблемами и призрачными перспективами. В таких условиях тогда оказались многие. Ровесник МТЗ – латвийский РАФ. Те сложные времена Василий Леонтьевич застал за конвейером МТЗ.

Василий Алексин, слесарь ОАО «Минский тракторный завод»:

Когда были 90-е годы, была неразбериха, кризис, как говорится. Но мы все равно выдержали. При помощи завода, который помогал нам.

Кризис миновали, предприятие сохранили по инициативе молодого президента, вопреки скептикам. В Латвии пошли другим путем: в 1997 году производство рижских автобусов остановлено. В 1998-м владельцы завода заявили о банкротстве.

Большая часть корпусов автобусного гиганта сегодня уже разрушена. На месте бывшего завода – торговые площади и единственное напоминание – музей. В Беларуси промышленный гигант не просто сохранили – с тех пор провели, по сути, тотальную модернизацию.

Особенности современной техники: сегодня женщина может не только с легкостью управлять трактором, но его и производить.

А что сейчас готовы собирать на конвейерах МТЗ и чем живут почти 30 тысяч человек, занятых в огромном холдинге, на неделе продемонстрировали главе государства. О своем намерении посетить белорусские промышленные гиганты президент говорил еще в конце апреля. Качеством отечественной техники интересовался и общался с фермерами в Могилевской области.

Александр Лукашенко, президент республики Беларусь:

Я так понимаю, отечественной техники у тебя немного?

Фермер:

Есть. Почему. На «Беларусах» работать можно.

И, конечно, разговор о качестве зашел на самом предприятии.

Александр Лукашенко:

Качество – это вопрос № 1. Ни в коем случае ты не должен барахло принимать на завод даже с того моторного завода. Надо контроль усилить. Может, тебя меньше касается, но на «АвтоМАЗе» надо серьезно этим заняться.

Новые модели и новые возможности. Глава государства обращает внимание и на качество, и на дизайн.

Андрей Григорьевич – главный конструктор МТЗ. Хорошо понимает, что встречают-то по одежке. Новые тракторы уже выглядят по-другому. Внешний вид обещают сделать еще более модным и нарядить таким образом абсолютно все модели. Покупатели сейчас избалованные – одной мощью уже не возьмешь.

Андрей Стасилевич, главный конструктор ОАО «Минский тракторный завод»:

Будем уделять внимание именно рабочему месту оператора. Мы сначала боролись за живучесть трактора, за его надежность. Сейчас перейдем уже к его внешнему виду, естественно, к внутреннему.

И к вопросу о тех самых тракторах, на которых любят разъезжать немецкие женщины. Для западного покупателя важен комфорт. И вот он – «Беларус» с электронно-механической трансмиссией. Экономичность – в 5-7%, и все прелести коробки-автомат. Сейчас главное удешевить производство этой линейки.

А кроме того – новый образец гусеничного трактора. Дополнительные возможности и в строительстве, и в промышленности, и в сельхозработах.

Андрей Стасилевич, главный конструктор ОАО «Минский тракторный завод»:

Рано войти в поле, когда еще почва влажная, уменьшилось действие на почву.

Разработки с малой мощностью ценят африканцы и юго-восточные азиаты. А вот, наконец, белорусский ответ американскому гиганту: 450 лошадиных сил. Пока в единственном образце.

Андрей Стасилевич, главный конструктор ОАО «Минский тракторный завод»:

Для того, чтобы уменьшить воздействие на почву, на нем установлены спаренные колеса увеличенной ширины. Таким образом, мы не повреждаем почву, но создаем большую тягу.

От 15 до полтысячи лошадей. Если продукция на высоте, проще выживать в непростых условиях, когда мировые рынки до предела сжаты.

Диверсифицировать рынки, выполнять обязательства перед традиционными партнерами и открывать новые направления.

За 60-летнюю историю наши тракторы продавали в 125 стран мира. В некоторых уже есть сборочные производства.

Во Франции за продажу белорусских тракторов взялся Ерик Рено. Говорит, кризис он во всех странах кризис. Так что соотношение «цена-качество» для европейцев сейчас очень актуально. Для белорусов это шанс, ведь за импортный аналог в Европе придется заплатить на 25% больше.

Эрик Рено, директор компании по продаже сельскохозяйственной техники (Франция):

Белорусская техника отлично подходит для работы на французской земле. Первая же партия, которую мы привезли, была распродана в течение нескольких месяцев. Все комплектующие в случае необходимости поставщик присылает. Так что сервис отличный.

За покупателя нашей техники француз предлагает бороться европейским сервисом. Например, продавать он-лайн. Наращивать экспорт и расширять географию сейчас важно как никогда. Но прежде всего защитить свой, собственный рынок.

Александр Лукашенко:

Я постоянно предупреждаю Правительство: мы не члены ВТО, мы никому ничего не обязаны, не должны. Давайте защитим свой внутренний рынок, не отдадим никому. От утюга до трактора и автомобиля.

Позиция государства неизменна: флагманы белорусской промышленности сохранили. Сегодня важно сохранить и коллектив. Накануне визита на МТЗ. Члены Правительства, Администрации Президента, министры и губернаторы – совещание у главы государства.

Александр Лукашенко:

Как бы ни было тяжело, нам необходимо сохранить квалифицированные кадры. Для этого нужно сделать не только все возможное, но и невозможное.

Тема, волнующая всех. О нуждах коллектива, и не только МТЗ – всего белорусского народа, заговорили вновь.

Александр Лукашенко:

Мы ни в коем случае не должны заниматься популизмом. Я уже это говорил. И нагонять зарплату, чтобы потом подавиться, после выборов, чтобы люди нас долбали. Нам надо сохранить тот уровень, который нам достался с прошлого года. Сохранить уровень. По ценообразованию мы тут проконтролируем. Если растут цены на импорт, господь с ними. Главное, чтобы на товары белорусского производства цены не росли.

Работа в цехах кипит. Глава государства отправляется на производство, чтобы лично убедиться, как сильно ударил нынешний мировой кризис по одному из главных предприятий страны.

Больших возможностей для повышения зарплаты сейчас нет – руководство завода и не скрывает. Себестоимость отражается на конкурентоспособности. Но один из мощнейших двигателей нашей экономики не просто не заглох, он продолжает набирать обороты. Если в начале 90-х здесь не получали и сотню долларов (средний рабочий зарабатывал около 80), то сегодня эти самые условные единицы в зарплатный день считают сотнями.

Александр Жаврид, мастер цеха по сборке тракторов ОАО «Минский тракторный завод»:

Зарплата на заводе достойная, все по труду – сколько заработал. Сдельно-премиальная.

После экскурсии по цехам президент останавливается, чтобы узнать, какие проблемы есть у тех, кто делает белорусский бренд своими руками.

Александр Лукашенко:

Честно скажу, что я ожидал худшего. И не потому, что вы большую зарплату получаете, не потому, что вы шикуете здесь, и работаете, как в лучшие времена. Нет. Главное, что вы видите перспективу.

Вопросы разные: и о торговых точках, и о профсоюзах, и о площадках для молодежного спорта.

Александр Лукашенко:

Молодежному спорту, как вы сказали, но не 9:0. Проиграли, сердце порезали, душу порезали. И день потерян. Еще и испоганили настроение на целый месяц.

Подарок на память о встрече президенту от коллектива МТЗ. Конечно, та самая техника для сельского хозяйства – в миниатюре. К сельскому хозяйству у главы государства (и это давно ни для кого не секрет) особое отношение.

Александр Лукашенко:

У меня 10 коров, из них 5 уже молоко дают. Кстати, 33 литра в день молока. И, чтобы вы знали, молоко все поедает Кобяков. Кстати, он этого и не знает. У нас же объединение еще с советских времен осталось – столовые и прочее в Правительстве, в Администрации, еще где-то. И мы туда поставляем это молоко. Поэтому нужен трактор. Это во Дворец Независимости. Все государственные подарки там, и трактор найдет свое место.

Свое место найдет и МТЗ на просторах мирового рынка. Здесь уверены в этом все: от главы государства до слесаря Василия Леонтьевича.

Александр Лукашенко:

Сорганизуемся, сгруппируемся и выдержим. Белорусы не это выдерживали. У кого война, пусть тот стонет. А у нас же нет войны, слава богу, поэтому все в наших руках.

Василий Алексин, слесарь ОАО «Минский тракторный завод»:

Уверен, что у нас все-таки все получится.

А пока белорусский гигант строит счастливое будущее, пара молодоженов запечатлела свое семейное счастье на легендарной технике. Ольга и Андрей. Когда марка становится брендом, возраст не помеха: это не устаревшая модель – это уже винтаж.

Трек-шоу, или гонки на тракторах. «Беларусы» с тюнингом и авторской прокачкой всегда в строю. В преддверии очередной гонки трактор на базе «Беларуса» бьет рекорд: впервые в мире сельскохозяйственную машину разгоняют до 121 км в час.