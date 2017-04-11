Президент – аграриям Гомельской области: наведите порядок, дисциплину и вы сэкономите 25% топлива

В Гомельской области обработана половина площадей. Здесь уже приступили к севу кукурузы. Небывалые ранние сроки диктует погода. Проблем у аграриев не возникает: топливом и азотными удобрениями отрасль обеспечена в полной мере. При этом глава государства призвал аграриев к дисциплине и экономии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости Беларуси. Культура земледелия в Гомельской области должна стать примером для всей страны. Такое мнение 11 апреля высказал Президент Беларуси. Рабочая поездка Александра Лукашенко по региону началась на полях совхоза «Исток» в Речицком районе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Доведите до всех: экономия жесточайшая. Мы видим, где воруют, как с баков сливают, продают на дорогах. Не дай бог, мы обнаружим это. Ответит губернатор и все по вертикали вниз. Наведите порядок, дисциплину и вы сэкономите 25% топлива. Пора уже перестать ходить к Президенту за топливом. Сами себе покупайте.

Во время посещения хозяйства Президент также напомнил о своем требовании о достижении средней зарплаты по стране в тысячу рублей. Для этого необходимо думать об эффективности производства. В сельском хозяйстве немаловажно и то, чтобы во всем был порядок. Культуре земледелия тоже необходимо уделять особое внимание.

Александр Лукашенко:

Я тебя прошу, больше надеяться здесь не на кого. Гомельская область должна показать культуру земледелия в этом году. Я летел по северу области: некоторые фермы обработаны так, что любо-дорого посмотреть. Значит, умеете. Стоит сарайчик, загончики, все остальное идеально обработано и что-то посеяно. Надо везде так сделать. Мы введем в севооборот сотни тысяч гектаров по всей стране.

Александр Лукашенко 11 апреля также познакомится с тем, как проведена модернизация на предприятии «Речицадрев». Тут открыто уникальное производство, в результате чего для жителей райцентра были созданы новые рабочие места.