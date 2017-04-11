Александр Лукашенко: мы полностью раскрепостим бизнес-инициативу

Здесь Александра Лукашенко ознакомили с ходом модернизации. По сути, в райцентре появилось новое уникальное производство, где созданы новые рабочие места. Как подчеркнул Александр Лукашенко, в стране и в дальнейшем каждому будет дана возможность зарабатывать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сейчас самим людям надо шевелиться. В ближайшее время мы примем революционное решение по предпринимательству, по бизнесу. Мы вообще раскрепостим и этот бизнес, который в «Речицадреве», и маленький бизнес. Пришел, заявление оставил, что хочешь заниматься этим делом, в налоговой инспекции зарегистрировался и пошел работать. Пожарные, санстанция – все до минимума будет сокращено. Главное – это жизнь людей. Мы дадим все права руководителю «Речицадрева», но, не бай бог, случится, как на сахарном заводе (произошел взрыв, люди погибли), так иди на голгофу, отвечай. Мы тебе мешать не будем, но ответственность будешь нести ты. Когда я поставил такие условия, некоторые бизнесмены пришли и отказались от того, чтобы им улучшали условия. Говорят: «Если такие требования к нам, так лучше вы нас проверяйте». Я говорю: «А кто будет отвечать за людей? Вы что, хотите иметь вольницу и ни за что не отвечать? Президент потом должен отвечать за это?» Но решение принято, в ближайшее время нормативно-правовой акт ляжет на стол Президенту. Мы полностью раскрепостим бизнес-инициативу – идите, в гаражах, в домах, где угодно ставьте швейные станки, машинки, регистрируйтесь, чтобы вас в тюрьму не посадили за неуплату налогов. Налоги будут вот такие, потом что государство требует защиты и содержать надо и здравоохранение, и образование. Идите, занимайтесь, вы, ваши дети, семья, зарабатывайте. Мы создали для этого условия. А что не создали – будет в ближайшее время.

Сотрудников предприятия интересовали многие вопросы, в том числе перспективы развития малых городов, международная обстановка, нюансы трудоустройства и ценообразования.

Александр Лукашенко также коснулся и увеличения зарплат. Тысяча рублей – минимум, который государство должно помочь людям заработать. А итоговая сумма уже зависит от самого человека.

В целом, как трудиться и получать результат, 11 апреля Александр Лукашенко говорил и во время посещения совхоза «Исток» в Речицком районе. Проблем у аграриев не возникает: топливом и азотными удобрениями отрасль обеспечена в полной мере. При этом глава государства призвал к дисциплине и экономии.

Александр Лукашенко:

Доведите до всех: экономия жесточайшая. Мы видим, где воруют, как с баков сливают, продают на дорогах. Не дай бог, мы обнаружим это. Ответит губернатор и все по вертикали вниз. Наведите порядок, дисциплину и вы сэкономите 25% топлива. Пора уже перестать ходить к Президенту за топливом. Сами себе покупайте.

В сельском хозяйстве немаловажно, чтобы порядок был во всем, подчеркнул Президент. А культуре земледелия необходимо уделять особое внимание.