Александр Лукашенко: «Мы сегодня прорабатываем альтернативные пути поставки углеводородного сырья с мировых рынков»

Новости Беларуси. Медиасфера и экспертное сообщество активно обсуждают рабочий визит Александра Лукашенко в Украину и первую встречу нашего президента с Владимиром Зеленским, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы готовы вести переговоры об увеличении поставок нефтепродуктов для ваших предприятий. Полагаю, что в дальнейшем надо поддерживать совместные проекты в этой области.

Мы не скрываем то, что мы сегодня прорабатываем и альтернативные пути поставки углеводородного сырья с мировых рынков. Большая часть наших переговоров была посвящена этой теме. Мы договорились, что в этом направлении мы не просто будем прорабатывать варианты, а будем непосредственно уже действовать. Это вполне естественно, это не направлено против каких-то других стран. Это наша необходимость, если хотите – нынешняя безопасность двух государств.

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Серьезные предпосылки для взаимовыгодного сотрудничества создает открытие украинского рынка электроэнергии. Мы уже заключили ряд коммерческих контрактов на ее поставки в Украину. С запуском Белорусской АЭС в 2020 году нам будет очень интересен опыт работы украинской атомной энергетики.

Большие перспективы открываются в машиностроении. Важным звеном в развитии экономических связей являются транспортные артерии. Географическое положение наших стран открывает хорошие возможности для логистической сферы.

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