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Александр Лукашенко: «Мы сегодня прорабатываем альтернативные пути поставки углеводородного сырья с мировых рынков»

05 октября 2019 16:39
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Новости Беларуси. Медиасфера и экспертное сообщество активно обсуждают рабочий визит Александра Лукашенко в Украину и первую встречу нашего президента с Владимиром Зеленским, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси на встрече с Зеленским: «Время выбрало нас эти развалы разгребать. Мы сегодня это начали делать»

Александр Лукашенко: «Мы сегодня прорабатываем альтернативные пути поставки углеводородного сырья с мировых рынков»-1

Александр Лукашенко: «Мы сегодня прорабатываем альтернативные пути поставки углеводородного сырья с мировых рынков»-3

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы готовы вести переговоры об увеличении поставок нефтепродуктов для ваших предприятий. Полагаю, что в дальнейшем надо поддерживать совместные проекты в этой области.

Мы не скрываем то, что мы сегодня прорабатываем и альтернативные пути поставки углеводородного сырья с мировых рынков. Большая часть наших переговоров была посвящена этой теме. Мы договорились, что в этом направлении мы не просто будем прорабатывать варианты, а будем непосредственно уже действовать. Это вполне естественно, это не направлено против каких-то других стран. Это наша необходимость, если хотите – нынешняя безопасность двух государств.

Первая встреча Александра Лукашенко и Владимира Зеленского. Какие темы обсуждали президенты

Серьезные предпосылки для взаимовыгодного сотрудничества создает открытие украинского рынка электроэнергии. Мы уже заключили ряд коммерческих контрактов на ее поставки в Украину. С запуском Белорусской АЭС в 2020 году нам будет очень интересен опыт работы украинской атомной энергетики.

Большие перспективы открываются в машиностроении. Важным звеном в развитии экономических связей являются транспортные артерии. Географическое положение наших стран открывает хорошие возможности для логистической сферы.

Итоги первого дня II Форума регионов Беларуси и Украины: в каких сферах подписаны контракты

Александр Лукашенко: «Мы сегодня прорабатываем альтернативные пути поставки углеводородного сырья с мировых рынков»-6

Посылы лидеров услышаны бизнесом. На II Форуме регионов корзина договоренностей превысила полмиллиарда долларов. Впереди – новые контракты. Среди белорусских инициатив, нереализованных с предыдущим руководством Украины – восстановить судоходство по Днепру, развивать портовое хозяйство и задействовать перспективный путь для поставок углеводородов.

Александр Лукашенко: «Мы сегодня прорабатываем альтернативные пути поставки углеводородного сырья с мировых рынков»-9

Александр Лукашенко: «Мы сегодня прорабатываем альтернативные пути поставки углеводородного сырья с мировых рынков»-11

# Беларусь-Украина # Александр Лукашенко # Фотофакт

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