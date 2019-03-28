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Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц прибыл с визитом в Беларусь

28 марта 2019 14:23
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Новости Беларуси. Деловая программа рассчитана на два дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц прибыл с визитом в Беларусь-1

Запланированы переговоры на высшем уровне. До официальных встреч австрийский канцлер почтил память погибших в годы Великой Отечественной солдат (традиционно протокол включает церемонию возложения цветов к монументу Победы).

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц прибыл с визитом в Беларусь-4

В эти минуты Себастьян Курц принимает участие в открытии памятника в мемориальном комплексе «Тростенец». Монумент под названием «Массив имен» посвящен памяти более 10 тысяч австрийцев еврейской национальности, погибших в лагере смерти «Тростенец».

# Беларусь-Австрия # Себастьян Курц # Фотофакт

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