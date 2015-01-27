Александр Лукашенко: Мы обязательно преодолеем эти кризисные явления

Новости Беларуси. По итогам кадрового дня у главы государства произошли изменения в руководстве некоторых районов Беларуси. Они затронули Витебскую и Могилевскую области.

Новые руководители будут работать в Новополоцке, Браславе, Толочине, Червене и Кировске. Два новых заместителя с этого дня у председателя Миноблисполкома. Это Виктор Сиренко и Олег Плавский.

Глава государства дал управленцам три месяца, чтобы определиться, какие изменения нужны на местах.

Президент не скрывал, что время для работы сейчас не самое простое. Обстановка в мире (экономическая и политическая) не лучшим образом сказывается на Беларуси. В этих условиях особое внимание будет уделяться работе предприятий в регионах.

Поручение президента руководителям – взять под контроль экономию ресурсов. А одно из основных требований Александра Лукашенко касается дисциплины на производствах, особенно в сельском хозяйстве.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сказать, что вы приходите на руководящие должности в непростое время, – это значит не сказать ничего. Время очень сложное как с точки зрения экономики, так и в политическом отношении. Еще раз подчеркну, что мы до сих пор, как и многие наши соседи, да и мировые государства, не вышли из того экономического кризиса, который разразился в 2008-2009 годах, да и позже. Мы растянули этот период. Мы не бросили наше государство в омут того кризиса, хотя предлагали много: ну, окунулась вся экономика, улетела на дно, давайте и мы следом, тогда будем оттуда спокойно подниматься, как другие. Мы пошли другим путем, мы сдерживали наступление этого кризиса, всячески защищали людей, и естественно, что мы очень мягко входили в этот кризис. А теперь в связи с тем, что срок этот растянулся, нам приходится длительное время выходить из этого кризиса. Все бы было ничего, мы вроде нащупали тот путь, по которому должны были идти. Но внешние обстоятельства, в конце прошлого года особенно – обвал российского рынка, обвал российской валюты, а это половина нашего экспорта, серьезно повлияли на нашу экономику. Но я еще раз хочу подчеркнуть: нет тех преград, которые большевики не брали, как говорили раньше. Мы обязательно преодолеем эти кризисные явления.

Сегодня развернулась очень серьезная работа по диверсификации наших рынков. Вновь сформированное Правительство или серьезно обновленное в этом направлении работает. Но здесь мы ничего не сделаем без вашей работы там. Потому что все, что приносит пользу государству, счастье народу, богатство этого государства, создается там, куда вы придете завтра работать. Поэтому обстановка непростая, но не катастрофическая и даже не критическая.

Также глава государства назначил Ивана Романовича первым заместителем председателя комитета госконтроля. Игорь Сокол назначен руководителем аппарата Совета министров.

Сразу два новых заместителя председателя в Национальном статкомитете. Это Ирина Кангро (у нее должность первого зама) и Жанна Василевская. Директором Национального центра правовой информации назначен Евгений Коваленко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.