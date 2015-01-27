Беларусь и Россия будут создавать общее информационное поле

Новости Беларуси. Информационные технологии должны стать двигателем экономик двух стран. Сегодня, 27 января, первый замминистра связи и информатизации Беларуси Дмитрий Шедко во время встречи с министром связи и массовых коммуникаций России Николаем Никифоровым обсудили возможности виртуального пространства, ведь к 2020 году должен быть создан единый рынок услуг связи ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет и об обмене опытом в создании «Электронного правительства».

Николая Никифорова называют «генератором самых передовых идей, инициатором внедрения инновационных технологий». Он был одним из разработчиков программы внедрения электронного правительства в России. Его детище — казанский «IT-парк», и множество продвинутых молодежных образовательных информационных проектов. К слову, в 29 лет он стал самым молодым российским министром. Сейчас ему 32. Его ровесники белорусские программисты успешно засветились в значимых информационных проектах в России.

Николай Никифоров, министр связи и массовых коммуникаций Российской федерации:

Современные технологи должны работать не только для получения доступа к сети, но и для получения и оказания госуслуг в электронном виде, и развитию бизнеса, малого бизнеса. Особенно это важно в рамках ЕАЭС. Нам важно сделать так, чтобы мы работали в едином информационном пространстве. Наши предприниматели, компании эффективно обменивались информацией и в итоге все приводило к росту товарооборота, а значит к росту качества жизни наших государств.

Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь:

Огромное количество проектов, которые у нас могут реализовываться совместно в сфере информатизации электронного правительства. Что такое Единый экономический союз? Это и общая таможня, это общие стандарты, это и много других общих вопросов, которые должны иметь соответствующую поддержку на уровне информационных ресурсов и систем, которые будут не просто качественно работать, но и будут позволять совершать и юридически значимые действия. Здесь и доверие третьей стороны, и признание электронной цифровой подписи, и обмен опытом в реализации информационных проектов.

О том, чем наполнять информационное пространство, в том числе и виртуальное, обсуждали сегодня в Минске. Министры информации Беларуси и России сошлись во взглядах в вопросах противодействия противоправным манипулированиям. Ведь законодатели и в России, и в Беларуси все чаще обращают внимание на эту сферу. Информационное пространство все больше оказывает влияние на развитие и укрепление экономических связей.

Обсуждали и способы защиты авторских прав. Также речь шла и о совместных гуманитарных проектах.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

У нас есть необходимость обсудить актуальные вопросы информационного взаимодействия в условиях создания Евразийского экономического пространства, потому что сегодня мы должны синхронизировать законодательные изменения как в Беларуси, так и в Российской Федерации, причем двигаться в одном направлении. Хотелось бы, чтобы у нас были совместные проекты, совместные инициативы, чтобы мы активно создавали такое общее информационное поле, направленное на созидание, на укрепление сотрудничества, дружбы, братства Беларуси и России.

Николай Никифоров, министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации:

Наша задача как органов государственной власти – сделать так, чтобы сотрудничество между средствами массовой информации наших государств, работа в рамках Союзного государства, работа в рамках Единого экономического пространства действительно была полностью отражена корректно в информационной среде. Планируем и активную работу уже самого журналистского сообщества. Это и взаимные стажировки, различные совместные мероприятия.Конец формы

Также обсуждается создание портала внешнеэкономической деятельности.

Ведомства стран ЕАЭС смогут обмениваться юридически значимой информацией: от ветеринарных сертификатов до товаротранспортных накладных. Также есть проекты в космической сфере.