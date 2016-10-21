Беларусь 21 октября перечислит средства в счет погашения долга за российский газ

Новости Беларуси. Беларусь 21 октября перечислит средства в счет погашения недоплаты за российский газ. Об этом заявил 21 октябряя министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик.

К этому дню сумма составляет 281 миллион долларов.

В настоящий момент цена российского газа для белорусских газоснабжающих организаций составляет 132 доллара за тысячу кубометров.

Беларусь в 2016 году недоплачивала России за поставленный газ,

считая контрактную стоимость несправедливой. Обосновывая это тем, что мировые цены на голубое топливо снизились в разы. После долгих споров, которые длились с начала 2016 года, Россия и Беларусь пришли к компромиссному варианту. Он был озвучен в середине октября.

Стороны договорились о межбюджетной компенсации при поставках газа,

средства от которой будут использованы белорусской стороной для снижения цены на газ для национальных потребителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.