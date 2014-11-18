Александр Лукашенко: Мы не можем согласиться с тенденцией ухудшения ситуации в Украине

Новости Беларуси. Беларусь обеспокоена тенденцией ухудшения ситуации в Украине. Об этом заявил 18 ноября Президент Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Стороны обсудили ход белорусско-российских отношений. В частности, было отмечено, что острых проблем в них нет. Есть договоренность по всем вопросам. В центре внимания были также актуальные внешнеполитические темы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Впервые ловлю себя на мысли, что мы начинаем новый год, в принципе, без проблем в наших отношениях, даже мелких. Мы договорились по всем вопросам, начиная от экономики. Во внешней политике я всегда отмечал, что если бы так все министерства и ведомства работали с вашей и с нашей стороны, как Министерства иностранных дел и обороны, у нас бы вообще не было никаких проблем.

Что касается ситуации вокруг Беларуси, она теснейшим образом связана и с Россией. Это неделимые проблемы. Проблемы наши — это и ваши проблемы. Ваши проблемы — наши проблемы. Должен сказать, что в последнее время ситуация вокруг наших границ нас настораживает (вокруг границ Союзного государства). Мы не можем согласиться с той активностью, которая сегодня предпринимается со стороны западных государств на западных границах нашего Союзного государства. Мы не можем согласиться с тенденцией ухудшения ситуации в Украине, не только в Донецком регионе, но и в целом в Украине. Мы очень надеялись, что после выборов ситуация будет развиваться в лучшем направлении, в направлении стабильности, но, к сожалению, мы этого не видим. Естественно, это все давление на Беларусь, которая далеко не безразлична для Российской Федерации. Естественно, это давление оказывается и на Российскую Федерацию, у которой и так проблем достаточно.

Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации:

Мы разделяем ваши оценки происходящего в Украине. Мы бы очень хотели, чтобы после выборов возобновился уже на новых основах прямой диалог, которому был дан старт здесь, в Минске. Минские договоренности сейчас, наверное, единственное, что поддерживается всеми без исключения. И самими украинскими сторонами, и Россией, и Беларусью, естественно, и ЕС, и США, поэтому наши главные задачи — создать условия для того, чтобы Минский процесс возобновился. Это единственный формат, где стороны конфликта сидят друг с другом за столом переговоров. Есть основа в виде минского протокола и минского меморандума. Мы за то, чтобы каждый пункт этих документов выполнялся неукоснительно. Юго-восток объявил публично о готовности к этому, рассчитываем, что последние действия Киева, когда был принят указ о существенном ограничении социально-экономических процессов, прекращении банковского обслуживания Юго-востока, что эти действия киевских властей не станут непреодолимым препятствием для возобновления минского процесса, который сейчас единственный устраивающий всех формат.