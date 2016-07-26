Александр Лукашенко: «Мы не можем позволить себе содержать такую численность пограничников и иметь проблемы»

Новости Беларуси. Госпогранкомитет должен и будет работать лучше. 26 июля Президент Беларуси, подводя итоги внезапной проверки деятельности пограничных органов страны, выразил неудовлетворённость состоянием отдельных направлений.

Это и явилось предметом обсуждения на совещании у главы государства. Оценить работу Погранкомитета Александр Лукашенко поручал лично. Проверка выявила слабые места в охране госграницы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мне были доложены результаты этой внезапной проверки. Было несколько мнений. Разобраться. Кого надо – поблагодарить, кого надо – наказать. Я не стал это делать кулуарно. Я думаю, что разговор должен быть принципиальным, мы – люди военные. Тем более, некоторые факты этой проверки меня серьезно настораживают.

Почему? Потому, что мы только в этом году третий раз обращаемся к вопросам пограничной безопасности. И то, что мы на уровне Президента третий раз подходим к этому вопросу… Значит, есть не просто настороженность, а, скажу откровенно, глубокое неудовлетворение состоянием отдельных направлений в деятельности Пограничного комитета.

Поскольку мы – транзитная страна, граница приобретает очень серьезное значение, мы отмахнуться от этих вопросов не можем. Я хотел бы, чтобы разговор был откровенным, принципиальным.

Вопрос не в том, чтобы поблагодарить или наказать. Отнюдь нет. Вопрос состоит в том, чтобы после этого было лучше на границе. Ну а то, что будет лучше, я в этом не сомневаюсь. Скажу по-мужски: с вами или без вас (вопрос только в этом), но будет лучше. Мы не можем позволить себе содержать такую численность пограничников и иметь проблемы.

Учитывая геополитическое положение Беларуси и неспокойную ситуацию в мире, силовым блоком предпринимаются меры по технической модернизации границы. На угрозы современности реагировать нужно мобильно.

Станислав Зась, Государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь:

Поставлены конкретные поручения Президентом: и практического характера, и глобальные. В частности, был разговор о том, что нужно совершенствовать работу и подготовку тех людей, которые будут работать на пропуске (контролёров). Нужно повышать эффективность оперативной работы среди населения в пограничной зоне. Глава государства обратил внимание на то, чтобы была произведена оценка приоритетов деятельности ведомства. Чтобы было чёткое понимание: от каких угроз мы должны защищать страну на наших границах.

Общая протяженность государственной границы – более 3,5 тысяч километров. Страна тратит немалые деньги на современное обустройство рубежей. Глава государства отметил, что только в 2016 году на уровне Президента к вопросам пограничной безопасности обращаются в третий раз.

И совещание 26 июля лишь промежуточное по модернизации всей системы охраны границы. По поручению Александра Лукашенко с 27 июля вновь начнутся внезапные проверки пограничного ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.