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Президент Беларуси выразил соболезнования в связи с событиями в Германии

26 июля 2016 11:43
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Президент Беларуси от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Германии, родным и близким погибших в результате вооруженного нападения на посетителей торгового центра в Мюнхене.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
То, что большинство убитых - подростки и молодежь, придает особый трагизм этому ужасному преступлению.

Напомним, что вечером 22 июля в столице Баварии было совершено массовое убийство, жертвами которого стали 9 человек, десятки были ранены. Сам преступник позднее застрелился.

Полиция установила, что 18-летний Давид Сонболи около года готовился к теракту. Остаётся до конца неизвестным, двигали убийцей исламизм или ультра-правые расистские взгляды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Германия

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