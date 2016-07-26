Президент Беларуси выразил соболезнования в связи с событиями в Германии

Президент Беларуси от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Германии, родным и близким погибших в результате вооруженного нападения на посетителей торгового центра в Мюнхене.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То, что большинство убитых - подростки и молодежь, придает особый трагизм этому ужасному преступлению.

Напомним, что вечером 22 июля в столице Баварии было совершено массовое убийство, жертвами которого стали 9 человек, десятки были ранены. Сам преступник позднее застрелился.

Полиция установила, что 18-летний Давид Сонболи около года готовился к теракту. Остаётся до конца неизвестным, двигали убийцей исламизм или ультра-правые расистские взгляды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.