Новая Военная доктрина вступила в силу 26 июля

Новости Беларуси. Новая Военная доктрина 26 июля вступила в силу. В основе документа – анализ и результаты экспертной оценки военно-политической обстановки вокруг Беларуси и в мире.

В положении появилась новая классификация военных конфликтов, а также описаны условия, при которых может возникнуть вооруженное противостояние внутри страны.

Учитывает доктрина и такие формы скрытых угроз, как гибридная война и цветные революции.

Юрий Шевцов, политолог:

Здесь надо держать порох сухим. Но реально надо понимать, что нам угрожает. Это дестабилизация через какие-то необычные формы воздействия на общество. Это может быть что угодно: теракты, вторжение каких-то военизированных организаций. Или вот то, что сейчас называют «гибридная война», – совокупность всяких форм подрыва государственности без перехода к прямой войне.

Принятие новой доктрины было вызвано изменениями в современных методах и формах военных конфликтов. При этом характер её – сугубо оборонительный.

Предусматривает документ и развитие самого сектора «оборонки». В частности, упор будет сделан на отечественный Военпром: создание новых видов вооружения и современного технического оборудования.

Предыдущее положение 14 лет соответствовало Концепции национальной безопасности.