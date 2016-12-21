Александр Лукашенко: мы должны поднять на небывалую доселе высоту независимой Беларуси статус госслужащего

Новости Беларуси. Начнем выпуск с важнейших кадровых решений Александра Лукашенко. Назначено новое руководство политического штаба главы государства – Администрации Президента. Ее главой стала Наталья Кочанова, к слову, первая женщина в этой должности, до сих пор занимавшая пост вице-премьера, тоже, кстати, впервые женский. Первым заместителем главы Администрации Президента 21 декабря стал Максим Рыженков, хорошо известный по работе в Национальном олимпийской комитете.

Общаясь с новыми руководителями, глава государства обозначил и целый ряд важных задач.

В плотный график главы государства на этой неделе было вписано мероприятие, которые во многом обусловит будущее всей системы государственного управления в стране. Александр Лукашенко 21 декабря принял кадровые решения, назначив главой своей Администрации бывшего вице-премьера Наталью Кочанову, а первым ее заместителем Максима Рыженкова, работавшего до этого помощником Президента по спорту. Новые назначения, по мнению Александра Лукашенко, – новая веха в развитии вертикали власти.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Суть всего, что я сказал, и то, что я сегодня предпринимаю, называется одним словом – обновление. Обновление. Я не хочу сказать, что обновление – это опыт, омоложение и так далее. Обновление – кто может работать, хоть в 80 лет пусть приходит и работает, предлагает свои услуги, я готов их принять. Если он совсем молодой человек и способен, пожалуйста, приходите, место тоже найдется. Останутся работать только те, кто будут профессиональны, образованы, и те, кто хочет работать и шевелится. Нет результатов – нет больших должностей.

Было отмечено, что ситуация эволюционная, определенный исторический этап суверенная Беларусь уже прожила. Настало время новых дел, а значит новых методов и подходов работы.

Решать стратегические задачи – руководителям новой формации. К подбору ключевых фигур в Администрации подходили очень осознанно. Президент дал поручение изучить и мнение национальной блогосферы.

Александр Лукашенко:

Я услышал эти предложения и от наших оппозиционно мыслящих граждан, и от так называемой оппозиции, и от представителей пятой колонны. Все предложения я услышал и при рассмотрении кандидатур я, конечно же, учел их.

Уже завтра утром из кабинета заместителя руководителя правительства Наталья Кочанова переезжает на Карла Маркса, 38. Она первая в истории Беларуси женщина, ставшая главой президентской Администрации.

Александр Лукашенко:

Наталья Ивановна – это опытный государственный деятель, я бы сказал уже очень преданный человек нашему государству. Человек, пришедший снизу. Для меня это очень важно. Нам в Администрации Президента нужна не работа в стиле «я начальник – ты дурак», «я сказал – все остальные мнения побоку». Нам нужен тонкий, гибкий организатор и очень мягкий организатор. Вам придется сталкиваться и опираться на тот опыт работы, который вы накопили в правительстве, потому что в Администрации Президента идеологическая составляющая очень важна. А культура, спорт, да и здравоохранение – это главная основа нашей идеологии.

Наталья Кочанова в правительстве отвечала за социальную сферу. Поэтому прекрасно понимает проблемы простых белорусов, жителей регионов. Долгое время руководила непростым и в тоже время показательным для белорусской экономики городом – Новополоцком. В Администрацию Президента, призналась, идет с желанием решать проблемы белорусов.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Мне говорили: «Не так много женщин, и вы первая женщина, которая возглавила город». Потом мне говорили: «Вы первая женщина, которая стала вице-премьером». Сегодня первая женщина, которая возглавила Администрацию Президента. Вы знаете, мой принцип работы – это то, о чем говорит глава государства. Это работать ради людей, для людей, для нашей страны.

Наталья Ивановна – в прошлом спортсмен. Командный дух и спортивный азарт добиваться поставленных целей не чужд и Максиму Рыженкову. Экс-помощник Президента по спорту, первый вице-президент Национального олимпийского комитета. Он назначен первым заместителем главы Администрации.

Одна из задач Максима Рыженкова – подготовить Беларусь к Европейским играм. Чтобы удивить гостей страны не меньше, чем чемпионатом мира по хоккею. Основные направления деятельности на новом посту – организационная и идеологическая работа.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Президентом поставлена задача, чтобы эта идеология не была такой кондовой, что ли, тех времен, которые, может, мы и не хотим вспоминать, а чтобы она была обращена в будущее и соответствовала тому пониманию молодого динамично развивающегося белорусского государства, о котором мы говорим. И в нее должны быть вовлечены как все сферы общества, так и, собственно говоря, она должна быть понятна людям, принимаема людьми и для людей.

Фактически новому первому заместителю главы Администрации Президента придется выполнять функции двух заместителей. Оптимизацией госаппарата в Беларуси занимаются уже несколько лет. Чтобы и без этого оптимальный штат минимизировать, чиновников сократят еще на треть. И начинать будут именно с Администрации Президента.

Александр Лукашенко:

Это и дебюрократизация, и оптимизация, которая группа у вас там сейчас работает ответственная Администрации Президента, но мы должны показывать пример самой Администрацией Президента. И нам надо ее реформировать в том плане, что все-таки это главный штаб Президента. Мы должны поднять на небывалую доселе высоту независимой Беларуси статус госслужащего. Государственных служащих должно быть столько, сколько нужно. Тогда никто не будет жаловаться ни на зарплаты, и так далее. Это должен быть оптимальный минимум в стране. Понимаете, о чем идет речь? Вот чем это все должно закончиться. Чем раньше, тем лучше. Лишних людей в государственном аппарате быть не должно.

Против бюрократической волокиты и формализма – вот один из основных принципов работы Администрации главы государства. Любая должность здесь после серьезного отбора, качество работы оценивается очень строго. Ежегодно на Карла Маркса, 38 приходят по 13-15 тысяч обращений. Президент требует внимательнее относиться к проблемам людей.

Александр Лукашенко:

Люди обращаются сюда как в последнюю инстанцию. Потом только Господу Богу. И как мы работаем? Мы в основном отправляем, как в советские времена, заявления граждан тем, на кого они порой жалуются – на местные органы власти. Вот тут надо фильтровать, отфутболивать нельзя. Уделите этому направлению серьезное внимание. Если нужно, поменяйте там весь состав, который занимается этой бюрократической работой.

Руководителей станет меньше, зато полномочий у них больше. Грядет реформирование института инспекторов Президента, а заместители главы Администрации будут напрямую работать со всеми ветвями власти и, скорее всего, еще один на экспертном уровне – курировать банковскую сферу. Все реформы наверху должны сделать проще жизнь обычных граждан.

Президент еще раз подчеркивает: в 2017 году средняя зарплата – 500 долларов, а проверки бизнеса сократить до минимума.

Александр Лукашенко:

500 долларов в будущем году средняя зарплата. При всех сложностях, чего бы это ни стоило. Украдите, откопайте, найдите – что угодно. Но 500 долларов должно быть выполнено.

И второй вопрос, я уже говорил. На что жалуются бизнесмены. Вот эту проблему нужно снять. И пусть потом хоть Господу Богу жалуются эти бизнесмены. Надо сделать нормальные нормативы по ветеринарии, санитарии, пожарному делу и так далее. Нормативов несколько: соответствует – иди работай. Второе. Никаких хождений с проверками. Особенно вновь открытых предприятий. Если пожарники подписали акт, предприятие открылось по нормативам, которые будут мною утверждены, нечего туда ходить.

Все поручения Президента необходимо исполнить в первом квартале 2017 года. Ни днем позже. И сразу же вернуться к обсуждению реформ в самых важных сферах – ЖКХ, образовании и агропромышленном комплексе. Ответственности прибавиться у всех. Идеологией в том числе займется пресс-служба Президента.

Александр Лукашенко:

Я специально пригласил пресс-секретаря. Она у нас человек уже опытный и чуть-чуть недозагружена. И властными полномочиями, и организационными. Идеологическая составляющая прежде всего идет от Президента. И кто как не пресс-секретарь лучше знает, как сварить на этой кухне этот товар. Поэтому вам надо больше подтягивать пресс-секретаря с небольшой этой пресс-службой, хотя относительно небольшой. Если там профессионалы, то это крепкий кулак, который надо использовать.