Александр Лукашенко: Мы честно проведем эти президентские выборы и в срок

Новости Беларуси. Провести выборы Президента Беларуси 11 октября. Предложение ЦИК 9 июня обсуждалось на рабочей встрече Александра Лукашенко с председателем Центризбиркома Лидией Ермошиной. Теперь возможная дата будет вынесена на рассмотрение парламентариев. Они окончательно и назначат день выборов.

Во время встречи также затронули международные обязательства Беларуси при проведении президентской кампании. Сразу после даты назначения выборов в страну будут приглашены зарубежные эксперты от ОБСЕ, СНГ и Совета Европы. Обсуждались и вопросы финансирования избирательной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Центральная избирательная комиссия по нашему законодательству проводит избирательную кампанию и, как прежде, только от нее будет зависеть вся организация и весь ход президентских выборов. Что касается наших международных не обязательств, скажем, хотя, может быть, и обязательств, мы их должны выполнить, как и прежде, сполна. Мы никому не будем запрещать наблюдать за выборами, в том числе и со стороны, как и внутренним наблюдателям. Единственное хочу попросить, чтобы мы не обещали то, чего не можем сделать и не экспериментировали вне законов. У нас есть законы, нормальные законы, не хуже, чем у других, которые могут обеспечить стабильность и спокойное проведение всей этой электоральной кампании, в том числе и после президентских выборов. Если будут какие-то предложения и нужна будет моя помощь или мои решения, вы знаете, что мы это делали очень быстро раньше, можем сделать и сейчас. Главное, чтобы ЦИК вовремя выходил с предложениями. Что касается финансирования кампании, как всегда, я прошу вас, чтобы мы по-человечески это делали, лишних денег нет. Вы знаете, что мы сегодня небогато живем, поэтому все должно быть достойно, как и прежде. У нас никогда не было переборов. У нас не тратились сотни миллионов, миллиарды долларов на эти кампании. Никаких взяток, никаких поборов. В этом отношении мы можем образцом служить для любого государства. Хотелось бы, чтобы в финансовом отношении также все и произошло. Писаний в конце прошлого года было много: Лукашенко проведет выборы в феврале, марте, пока тут не наступили худшие времена, воспользуется ситуацией в Украине и так далее, и тому подобное. Я тогда сказал, что мы честно проведем эти президентские выборы и в срок. Мы это слово держим. И по конкретной дате, я думаю, что вы выскажите свое мнение — парламент примет решение. Чтобы потом нас не упрекали по мелочам.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Ряд вопросов уже проработан. По крайней мере, уже в типографии находится изготовление всех методических разъяснений для избирательных комиссий, которые образуются в первые же дни после назначения выборов, поэтому мы в определенном плане уже готовы. Тем не менее имеется ряд вопросов, который очень четко привязан к дате выборов — это проекты документов, а также другие мероприятия, которые необходимо обсудить до начала избирательной кампании.

Кроме того, как отметила глава ЦИК, сразу после назначения даты выборов в страну будут приглашены зарубежные эксперты от ОБСЕ, СНГ и Совета Европы.

Весь долгосрочный период проведения избирательной кампании они смогут свободно осуществлять свою наблюдательную миссию. Что же касается предложенной ЦИКом даты выборов, то Лидия Ермошина считает ее оправданной.

Лидия Ермошина:

Более оправданно проведения выборов именно на месяц раньше крайней даты, а именно 11 октября этого года. Почему это более оправданно? В силу того, что не надо собирать внеочередную сессию Парламента. Парламент, работая сейчас, до своего ухода на каникулы, может, во-первых, объявить данную избирательную кампанию. И я буду просить и обращаться в Парламент, чтобы это состоялось в последний день, 30 июня, этого года. Полагаю, что этот день можно будет считать началом избирательной кампании. В случае проведения второго тура выборов мы не выходим за предельные сроки, определенные Конституцией, когда избирается глава государства.