Новости Беларуси. Выйти на прошлогодний уровень взаимной торговли с Россией. Такую задачу поставил премьер-министр Беларуси. Андрей Кобяков 9 июня встретился с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой. Обсуждались и сроки проведения заседания Совета министров Союзного государства. Оно состоится не ранее июля. К третьему кварталу предстоит решить ряд вопросов.

9 июня речь зашла о бесперебойной работе производств, о создании равных условий для белорусских, российских и совместных предприятий. Ставятся цели сохранить рабочие места, наладить импортозамещение и увеличить производство товаров на территории Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

Мы очень тесно связаны узами экономического взаимодействия. Здесь нужно и нам свою часть, я имею в виду интеграционным структурам пройти, выполнить то решение, которое называется «о дополнительных мерах по развитию торгово-экономического сотрудничества». Основной позицией вот этих мер будет создание равных конкурентных условий на всей территории Союзного государства для российский и белорусских предприятий. Вот это, пожалуй, ключевой вопрос.