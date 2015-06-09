Александр Лукашенко: За последние 5 лет Беларусь и Сербия почти в 5 раз увеличили товарооборот

Новости Беларуси. О развитии традиционно дружественных белорусско-сербских отношений говорили 9 июня на встрече Александра Лукашенко с председателем Народной Скупщины Сербии Майей Гойкович. Это первый официальный визит главы сербского парламента в Беларусь.

Сотрудничество между странами, как политическое, так и торгово-экономическое, налажено давно – еще с середины 90-ых. И сегодня Сербия – ключевой партнер Беларуси на Балканах и своего рода мост между Евразийским союзом и ЕС.

В белорусскую столицу Майя Гойкович приехала с большой парламентской делегацией, чтобы поговорить и о высоком уровне межпарламентских связей, и о важности прямого диалога. В рамках этого визита много «впервые». Впервые глава парламента Сербии приезжает в Беларусь, тоже впервые в Синеокой и сама Майя Гойкович. Что и говорить, визит исторический.

В то же время подчеркивает он и то, что депутаты двух стран проводят линию на укрепление двусторонних отношений, – отмечает глава белорусского государства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я с большой теплотой вспоминаю свой недавний визит в вашу прекрасную страну. Я благодарю вас за все то, что было сделано во время этого визита. Я очень рад, что за последние 5 лет мы почти в 5 раз увеличили товарооборот. Но возможности прирастать в товарообороте тоже есть. Я говорю о товарообороте потому, что это фундамент любых отношений. Надо сказать, что товарооборот у нас сбалансирован, это тоже очень хорошо, претензий ни у одной из сторон здесь быть не может. Что касается парламентского измерения, это очень важно. Очень важно, что у нас депутаты проводят линию на укрепление наших отношений. Я думаю, что ваш визит поспособствует еще более тесным отношениям наших депутатов и, вообще, народной дипломатии. Поэтому давайте обсудим те вопросы, которые важны для отношений между нашими странами. Думаю, что ваш визит будет хорошей ступенькой и к визиту вашего президента в Беларусь.

Спикером парламента функционер Сербской прогрессивной партии Майя Гойкович избрана в апреле 2014 года.

Впрочем, парламентская карьера сегодняшнего председателя Скупщины была предопределена изначально. Закончила юридически факультет, а вот политикой занялась в начале 90-х. В разные годы политик входила в парламенты автономного края Воеводины, Югославии и содружества Сербии и Черногории. Теперь приехала в Беларусь в составе первой сербской парламентской делегации.

Майя Гойкович, председатель Народной Скупщины Республики Сербия:

Для меня была большая честь получить приглашение от руководителей обеих палат парламента приехать в Беларусь. Это первый официальный визит главы парламента Сербии в вашу страну, поэтому его можно назвать историческим.

Когда вы встречались с президентом Сербии, вы отметили, что за последнее время открыта новая эпоха во взаимодействиях двух стран. И я очень рада, что парламенты могут внести весомый вклад в развитие двусторонних связей. Тем более сегодня они действительно добрые и дружественные.

Добрые и дружественные отношения и между парламентами двух стран. 9 июня председатель Скупщины побывала в двух палатах Национального собрания. Кстати, в отличие от белорусского, парламент Сербии однопалатный.

Развитию такого межпарламентского диалога послужило формирование в январе 2013 года группы дружбы с Беларусью. Впервые за последние 12 лет. В составе нового парламента в нее входит 57 человек. А, значит, по численности обогнали и Кубу, и Великобританию, и Францию. Показатель говорящий. Парламенты двух стран и сегодня заинтересованы в укреплении сотрудничества. Тем более Сербия – ключевой партнер на Балканах и своего рода мост между Евразийским союзом и ЕС.

Уверены в этом и в Совете Республики, и в Палате представителей. А ведь более тесные торгово-экономические контакты установлены были еще в 2009 году. Тогда две страны подписали соглашение о свободной торговле. Результат есть.

За пять лет товарооборот вырос практически в пять раз. Нынешний визит стать должен новой страницей двустороннего диалога.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Президентами Республики Беларусь и Республики Сербия поставлена задача нарастить этот товарооборот в ближайшие два года до 500 млн долларов. Это вполне достижимая задача. И в настоящее время наши Министерства работают над тем, чтобы создать совместные предприятия, сборочные производства в Республике Сербия. У нас уже работают там два завода по выпуску наших тракторов, по сборке грузовых автомобилей.

Сегодня две страны реализуют масштабные совместные проекты. Так, автобусы Минского автомобильного собирают на совместном предприятии в Сербии. А в городе Нови Сад находится сборочное производство белорусских тракторов. Сегодня техника с пометкой «Made in Belarus» занимает больше половины сербского рынка.

Кстати, сотрудничает с Сербией и отечественная кондитерская фабрика. 9 июня с экскурсией здесь сербские гости. Год назад было принято соглашение о беспошлинной торговле. Сейчас кондитерской продукции поставляют на 30 тысяч долларов. Но это, говорят и белорусы, и сербы, лишь начало. Рынок привлекательный, а наша продукция конкурентоспособная.

Иван Данченко, генеральный директор кондитерской фабрики:

Сделаны первые поставки. Рынок Сербии имеет тоже свои особенности: там совершенно другие вкусовые предпочтения, поэтому сейчас мы проводим маркетинговые исследования. Интерес к нашему продукту есть, и объем поставок, думаю, будет постоянно расти.

С середины девяностых налажен у Беларуси и Сербии еще и диалог политический. В 1999 году Александр Лукашенко прилетал в Белград, чтобы выразить поддержку жителям республики. А ведь в то время небо штурмовали самолеты НАТО.

За все время в балканской стране глава белорусского государства был четыре раза. Не раз встречался и с действующим президентом Сербии Томиславом Николичем. В том числе и в белорусской столице.

Еще и история объединяет сегодня Минск и Белград. В 2014 году Сербия отметила 70-летие освобождения столицы от фашистов. Тогда, в далеком 1944-ом, в спасательной операции участвовали сухопутные войска, поддержанные авиацией, и Дунайская военная флотилия. Поэтому страна не понаслышке знает о том, что уготовили те страшные годы второй мировой.

И 2014-й, и 2015 год юбилейный уже для Беларуси. Память героев Великой Отечественной войны делегация сербских парламентариев почтила 9 июня. Рота почетного караула, минута молчания, а к монументу Победы легли цветы и венки.

Перерастут ли договоренности в конкретные контракты и станет ли визит новой страницей двусторонних отношений, покажет время. В Синеокой же сербская парламентская делегация пробудет еще и 10 июня, сообщили в программе Новости «24 час» на СТВ.