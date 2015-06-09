Новости Беларуси. 9 июня в Минске проходит первый белорусско-хорватский бизнес-форум. Представители деловых кругов намерены развивать взаимодействие в таких сферах, как энергетика, логистика, строительство и экология. Уже существуют намерения о создании в Беларуси новых совместных предприятий. В бизнес-форуме общие интересы ищут представители 25 хорватских и 40 белорусских компаний.

Йошко Клисович, первый заместитель министра иностранных и Европейских дел Республики Хорватия:

Потенциал сотрудничества между нашими странами просто огромный. Наши фирмы готовы войти в их совместные предприятия, основать здесь производства и реализовать конкретные проекты.

Владимир Упахович, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:

Сегодня мы видим динамику позитивную. То, что бизнес-круги у нас встречаются с прошлого года уже на регулярной основе, это открывает возможности для серьезного сотрудничества. А основа у нас есть — это наш промышленный сектор, это возможность работать на рынке ЕврАзЭС, это наши старые связи, которые были в нефтехимической отрасли с Хорватией.

Между Беларусью и Хорватией уже есть определенные наработки в сфере строительства, энергетики и транспорта. Напомним, 8 июня между правительствами двух стран было подписано соглашение об экономическом сотрудничестве. Оно позволит наращивать производственную кооперацию, инвестиционное сотрудничество и торговлю. Поспособствует этому и межправительственная белорусско-хорватская комиссия. Она будет создана в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.