В центре внимания темы экономики, финансов и энергетики. В Ереване проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета

Новости Беларуси. В столице Армении начинается важный интеграционный саммит – заседание Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В столице Армении начинается важный интеграционный саммит – заседание Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участие в переговорах принимает и Президент Беларуси. Местом проведения выбрана государственная резиденция Президента Армении. Участников саммита лично встречал премьер-министр Никол Пашинян. По традиции состоялась и церемония фотографирования.
Переговоры в рамках ЕАЭС пройдут в узком и расширенном составах. В центре внимания лидеров более десятка вопросов. Это дальнейшее развитие интеграционных процессов, темы экономики, финансов и энергетики. Обсудят главы государств и международную повестку дня. В частности 1 октября планируется подписать соглашение о зоне свободной торговли с Сингапуром. Всего предстоит утвердить пакет из семи документов, сегодня подпишут первый – единое соглашение о товарах.
Чуть позже будет завизирован договор в сферах услуг и инвестиций. Это позволит укрепить экономический потенциал Евразийского Союза и расширить географию поставок товаров. Ряд вопросов, которые планируется рассмотреть на заседании Высшего Евразийского экономического совета, особенно важны для Беларуси. В частности, речь о распределении сумм ввозных таможенных пошлин, устранении изъятий и ограничений, а также нюансах председательства Беларуси в ЕАЭС в 2020 году. Ожидается, что наша сторона озвучит свои предложения и выдвинет ряд инициатив.