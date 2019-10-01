В центре внимания темы экономики, финансов и энергетики. В Ереване проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета

Новости Беларуси. В столице Армении начинается важный интеграционный саммит – заседание Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в переговорах принимает и Президент Беларуси. Местом проведения выбрана государственная резиденция Президента Армении. Участников саммита лично встречал премьер-министр Никол Пашинян. По традиции состоялась и церемония фотографирования.

Переговоры в рамках ЕАЭС пройдут в узком и расширенном составах. В центре внимания лидеров более десятка вопросов. Это дальнейшее развитие интеграционных процессов, темы экономики, финансов и энергетики. Обсудят главы государств и международную повестку дня. В частности 1 октября планируется подписать соглашение о зоне свободной торговли с Сингапуром. Всего предстоит утвердить пакет из семи документов, сегодня подпишут первый – единое соглашение о товарах.