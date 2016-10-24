Александр Лукашенко – Матеушу Моравецкому: «Мы окажем всяческую поддержку для создания польских предприятий»

Новости Беларуси. Новые точки роста торгового оборота Беларуси и Польши. О том, что сотрудничество между странами необходимо поднимать на новый, более высокий уровень, заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с заместителем председателя Совета министров, министром развития и финансов Польши.

Проекты 24 октября обсуждали и бизнесмены двух стран. Участники экономического форума «Добрососедство» пообещали удвоить товарооборот между странами уже в ближайшие годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, Польша может стать проводником Беларуси в ВТО и электричества с Островецкой АЭС в Европейский Союз.

Этот польско-белорусский бизнес-понедельник в Минске интересен не фактом своего проведения. Форум деловых кругов двух стран – событие традиционное, уже 20 по счету. Правда, сейчас в столицу Беларуси приехало рекордное число польских бизнесменов.

И именно здесь прозвучало намерение практически удвоить цифру товарооборота: до 4 миллиардов долларов.

Дмитрий Витольский, партнер международной юридической компании:

Проекты, которые реализуются Польскими компаниями, значимы. Это и строительство второго корпуса гостинцы «Виктория» в городе Минске, который был построен как раз к Чемпионату мира по хоккею и сейчас пользуется популярностью.

Нынче завершается проект по строительству завода горного воска на территории Пуховичского района, который позволит выпускать инновационные продукты. Расширяется сотрудничество между польскими и белорусскими компаниями, создано очень много совместных предприятий.

С начала года товарооборот с Польшей вырос уже на 10%. В 2015 году страна была на 7 месте государств, финансирующих белорусскую экономику.

В 2016 году ожидается, что прямые инвестиции из Польши превысят 200 миллионов долларов.

А всего два года назад ставилась задача достичь цифру вдвое скромнее. Программа-минимум бизнес-форума «Добрососедство» – 10 совместных проектов. Беларусь предлагает Польше развивать сотрудничество по самому широкому кругу, от промышленности до культурного обмена.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В экономике мы не потеряли, как в политике, контакты. Тем не менее ,планку эту надо поднимать очень высоко. Конечно, фундаментом этих отношений может быть только экономика. Других вариантов, наверное, нет.

Потому что экономика – это интерес, здесь сконцентрированы мощь государств и благосостояние народов государств. Мы заинтересованы в создании совместных предприятий. Если такое желание есть, мы окажем всяческую поддержку для создания польских предприятий или с чисто польскими активами, капиталами, или же совместных предприятий здесь.

Думаю, и Польша будет заинтересована в таком же ответе для Беларуси.

Матеуш Моравецкий, заместитель председателя Совета министров, министр развития и финансов Республики Польша:

Торгово-экономическое сотрудничество является хорошей базой для развития взаимодействия в других областях.

Польша является пограничной страной в ЕС для выхода на Восток, а Беларусь является пограничной страной для выхода стран ЕАЭС на Запад.

Данный нюанс мы можем также совместно использовать, в том числе в рамках развития «Шелкового пути». Уже сегодня до встречи с вами мы говорили о белорусских тракторах и поставках белорусского цемента в Польшу.

Пока деловые круги договариваются, в правительстве снимают барьеры. На встрече с премьер-министром Беларуси говорили об обмене опытом по вступлению во Всемирную торговую организацию.

А также возможном сотрудничестве Польши в поставках электроэнергии в Европу с будущей белорусской АЭС.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы проанализировали детально все наши возможные направления. Поставили перед собой задачу: в ближайшие 2 года товарооборот довести до 4 миллиарда долларов. Правильно назвал господин Моравецкий, что

наши границы – это большие ворота Запад-Восток, Восток-Запад, и мы должны по полной программе использовать это геополитическое положение.

Были подняты вопросы, которые мешают бизнесу с нашей стороны или со стороны наших соседей. Выданы поручения по снятию этих барьеров. И, в принципе, мы их почти сняли, вот даже на заседании сегодняшней группы.

Форум деловых кругов собрал 500 участников. Крупные проекты обозначились сразу. Это возможное создание ветропарка в Гродненской области, теннисного центра в Минске, Торгового комплекса и производства йогуртов в Гродно, мебельная фабрика в Могилевской области.

Через два года появится белорусско-польский центр IPO.

Предприятия смогут размещать свои акции на национальных биржах и получать деньги для развития.

Казимеж Здуновский, председатель Польско-белорусской торгово-промышленной палаты:

Самые дешевые деньги – это на ресурсах фондовых бирж. Но надо на эти биржи выходить. Конечно, не сегодня и не завтра, но послезавтра – уже надо.

Второе – то, что мы хотели бы подписать меморандум о модернизации трамваев в Витебске.

Это подготовлено, это очень важно: это инвестиция с использованием международных средств.

Белорусский и польский бизнес ищет новые формы сотрудничества. Однако и уже успешных проектов хватает, созданных не по формуле «купи-продай». Белорусско-польские производства, делающие продукт с высокой добавленной стоимостью, не редкость.

Это предприятие первое в Беларуси начало выращивать шампиньоны. Оборудование, компост, торф и технологии – польские, рабочая сила (около 400 человек) – белорусы. За 8 лет существования компания увеличила мощности с 90 до 600 тонн. Скоро на территории свободной экономической зоны откроется уже четвертый комплекс.

Главное же направление для экспорта – Россия.

Роберт Душиньский, технолог предприятия по производству шампиноьонов:

Сотрудничество складывается на очень высоком уровне. Предприятия так же используют польское оборудование. Так что, можно сказать, работаем в кооперативе с польскими компаниями, имеющими рынки сбыта. И мы будем стараться всё это дальше развивать на территории Беларуси.

В Польше начата работа по созданию производства грузовиков МАЗ.

МТЗ инвестирует в развитие собственных проектов. Потенциально эта страна – перспективный партнер для Беларуси. Исторически развитие наших государств проходило рядом. Отсюда – близость обычаев и традиций, менталитета, религиозных убеждений. Католическая конфессия в Беларуси вторая по численности после православной.

Географически Польша – самый близкий крупный партнер из ЕС.

Хенрик Седмок, глава предприятия по производству строительных материалов:

Мы построили три больших завода в Гродно, общей стоимостью 25-30 миллионов евро. Не только цементный, гипсовый, также битумных материалов. Мы очень довольны, что наш бизнес развивается здесь очень хорошо. Я всем говорю, что Беларусь – это самая хорошая страна для инвестиций.

Впечатления от Беларуси Матеуша Моравецкого совпали с ощущениями двух его детей. Они ему рассказывали о нашей стране. А он здесь впервые. Однако явно не в последний раз.

Каждые полгода договорились проверять реализацию совместных проектов.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.