Беларусь готова к сотрудничеству с Намибией: министр иностранных дел этой страны прибыла в Минск

Новости Беларуси. Беларусь готова к сотрудничеству с Намибией. Эта республика находится на юго-западе Африканского континента. Для ее посещения белорусам не требуется виза. Дипломатические отношения между странами установлены 15 лет назад.

В Минск 24 октября прибыла министр иностранных дел Намибии. Сейчас идет работа по формированию полноценной договорно-правовой базы двусторонних отношений.

Переговоры в правительстве предваряла церемония на Площади Победы в Минске. Гости возложили цветы и венки к Вечному огню и монументу в память о героях Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.