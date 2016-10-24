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Беларусь готова к сотрудничеству с Намибией: министр иностранных дел этой страны прибыла в Минск

24 октября 2016 10:26
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Новости Беларуси. Беларусь готова к сотрудничеству с Намибией. Эта республика находится на юго-западе Африканского континента. Для ее посещения белорусам не требуется виза. Дипломатические отношения между странами установлены 15 лет назад.

В Минск 24 октября прибыла министр иностранных дел Намибии. Сейчас идет работа по формированию полноценной договорно-правовой базы двусторонних отношений.

Переговоры в правительстве предваряла церемония на Площади Победы в Минске. Гости возложили цветы и венки к Вечному огню и монументу в память о героях Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экспорт

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