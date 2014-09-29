Александр Лукашенко: Каждый нормативный акт должен быть понятен и доступен обычному человеку

Новости Беларуси. Каждый нормативный акт должен быть понятен и доступен обычному человеку. Об этом 29 сентября заявил президент на встрече с членами Совета Палаты представителей Национального собрания нашей страны.

Встреча 29 сентября Президента с парламентариями, в преддверии открытия пятой сессии Палаты представителей пятого созыва, — это новый расширенный формат обсуждения актуальных вопросов законотворчества. В зале-восьмиграннике, напоминающем очертаниями алмаз национальной библиотеки, за круглым столом - глава Администрации Президента, депутаты, спикеры обеих палат белорусского Парламента, то есть состав, который способен обозначить не только текущие задачи, но и проблемы Парламента, выработать оперативные решения. Президент ждет объективной оценки работы Палаты представителей.

В настоящее время в Беларуси в целом сформирована законодательная база. Поэтому сейчас необходимо принимать выверенные в практическом плане законы.

По мнению главы государства, Парламент является идеальной площадкой для ведения искреннего общественного диалога по самым острым проблемам.

Сегодня среди приоритетных тем – вопрос модернизации экономики, принятие бюджета. Глава государства также отметил, что ждет объективную оценку деятельности Палаты представителей на современном этапе.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Приоритетным направлением законодательной деятельности должно стать решение вопросов модернизации экономики. Об этом много сегодня говорят и пишут. Да, многие говорят о том, что и не надо модернизироваться, и денег нет, и прочее. То, что сегодня нельзя отложить на завтра – это как раз вопросы модернизации и совершенствования наших предприятий, будем говорить попросту. Если мы сегодня старый станок не заменим на новый, который производит конкурентоспособную продукцию, нечего говорить о диверсификации рынков, конкурентоспособности на международных рынках. Мы просто продукцию эту не продадим.

В этом году мы должны принять с вами бюджет. Проект закона, я так понимаю, как договаривались Правительство вместе с депутатами, на этой стадии дорабатывают. Я очень хотел бы, чтобы мы серьезно подошли к этому проекту закона. Необходимо учитывать еще то, что со следующего года наша экономика будет функционировать в условиях Евразийского экономического союза. И нам с вами, может, даже и в ближайшее время, в эти дни, придется работать над ратификацией соответствующих международных соглашений. И ваша задача с применением всех парламентских инструментов содействовать формированию договорно-правовой базы союза, при этом надо стоять на страже наших интересов. Вы должны найти здоровый баланс между стабильностью законодательства и динамизмом жизни. Желательно, конечно, чтобы закон был на века, но жизнь очень меняется. Не стоит принимать поспешные изменения, плодить многочисленные поправки.

В то же время актуальные социально-экономические вопросы должны рассматриваться в Парламенте без всякой волокиты. Нужно постараться, чтобы каждый нормативный акт был понятен и доступен не только юристу, но и обычному человеку, ведь законы сегодня создаются для наших граждан. Ваш практический опыт (производственников, аграриев, инженеров, врачей, учителей, спортсменов, представителей многих других профессий), а также тесная связь с избирателями должны стать фундаментом подготовки законопроектов, отвечающих потребностям нашего общества.

За прошедшие два года парламентарии приняли 200 законодательных актов. Также ратифицировано немало документов, что говорит об усилении международной деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 60 законопроектов сейчас в портфеле парламентариев. Поступил в Палату представителей и Договор о создании Евразийского экономического союза. В связи с предстоящим рассмотрением документа народных избранников беспокоит свежая инициатива российских коллег — так называемый налоговый маневр. Законопроект об изменениях в Налоговом кодексе, предусматривающий резкое снижение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты и одновременно с этим значительное повышение налога на добычу полезных ископаемых. Вырастет внутренняя цена на нефть. Это ударит по белорусской нефтепереработке.

Владимир Андрейченко, Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Их принятие (по оценкам специалистов) приведет к снижению поступления средств бюджета Республики Беларусь, ухудшит финансово-экономическую ситуацию на нефтеперерабатывающих предприятиях страны. Каких-либо разъяснений от правительства мы пока не имеем, а это крайне важное определение нашей позиции относительно ратификации договора.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Если такой шаг будет предпринят со стороны Российской Федерации, это станет очень большой проблемой в функционировании нынешнего союза. Во-первых, потому, что мы договаривались об ином. Во-вторых, если предпринимаются какие-то действия в одном направлении, значит, надо, чтобы в другом была компенсация. В-третьих, если бы все было нормально с финансами, мы еще как-то вели диалог на эту тему, но вы знаете, какая ситуация. Денег лишних не бывает. Это приличные деньги, которые мы ни в коем случае не должны терять. Поэтому если нас начинают упрекать, тогда давайте так: мы замыслили Таможенный союз, затем Евразийский союз - давайте его построим на классических принципах. Где-то мы теряем, где-то Россия, Казахстан. Но данная организация вообще классически не терпит никаких изъятий и ограничений. Мы защищаем внутренний рынок. Понятно, кому-то невыгодно. Многое кому-то невыгодно. Но мы договорились, и эти договоренности надо соблюдать. Это наша позиция. На сегодняшний день идут переговоры, но окончательного, я так понимаю, еще решения нет.

Среди резонансных вопросов предстоящей парламентской сессии - усиление борьбы с распространением наркотиков. Депутаты надеются принять документ, перекрывающий все лазейки для наркотрафика. В центре внимания окажется и тема государственно-частного партнерства. В перспективе оно должно помочь государству в обеспечении качественной и доступной социальной политики.

Геннадий Пальчик, Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке:

Создание законодательного коридора, который бы стимулировал средний, мелкий бизнес, частный капитал, инвестиции в социальную сферу, при этом с нашей точки зрения социальные гарантии, которые уже прияты обществом как стабильно гарантированные государством, нецелесообразно переводить на платную основу, ориентироваться в этом плане нужно на мотивацию бизнеса в создании некой новой инфраструктуры, новых социальных услуг, которые могут быть востребованы дополнительно.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы правильно сказали, Геннадий Владимирович, мы придерживаемся социально-ориентированного курса в развитии нашего государства.

Должен вам откровенно сказать: я как и вы очень заинтересован в том, чтобы поддерживать население. Я обращаю наше население на то, при том, порой, делаю это в жесткой форме, что государство не создается для того, чтобы работать и просто кормить, кто не очень хочет на себя работать. Мы и так столько преференций и льгот для населения предоставляем. Наши люди, кто хочет жить, могут жить хорошо. Сегодня практически каждая семья имеет автомобиль, особенно в Минске. Наш бензин средний — доллар (я попросил, чтобы не было как-то здесь перегибов, привязать к доллару), но все равно цена нашего бензина, по-моему, чуть ниже, чем в России, не говоря про Украину, про ЕС. Баланс надо поддерживать, иначе будут вывозить. Также и на продукты питания.

Даже коммуналка. Наше население платит не 20-30%, компенсируя коммунальные услуги, а уже, может быть, и более 50%.

Население ведь должно понимать, что за образование практически не платят (как у наших соседей). За здравоохранение тем более, а это миллиарды. Видите, мы уже попали в топ 50 по здравоохранению. Это великое достижение, но оно же далось нам миллиардами долларов. Это огромные расходы. Я к тому, что мы немножко (это я виноват, это моя вина) население распустили. Есть такое. Я им прямо уже об этом говорю публично. Тем не менее, курс остается тем же. Вы видите на фоне остальных, что этим мы выигрываем. Если бы Украина проводила социально-ориентированную эту политику, смотрела на людей, они бы меньше потеряли, чем сейчас, угробив фактически страну.

Как приватизировать жилье гражданам с небольшими доходами — вопрос, озвученный председателем постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам.

Людмила Добрынина, Председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Такую позицию, как степень понижающего коэффициента к стоимости приватизируемого жилья или изменения размера первоначального взноса за приватизируемое жилье, можно пересмотреть и, я думаю, что люди поймут нас, что они в данном случае не остались один на один с этой проблемой.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мне об этом докладывали, я поручил правительству найти компромисс, если возможно. Единственное, чего не будет, это иждивенческого подхода. И на селе, и в городе будут платить, но должны быть требования такими, чтобы люди могли заплатить, в противном случае это бестолковый процесс, он никому не нужен. Поэтому надо ускорить принятие решения по этому вопросу.

В последнее время белорусские парламентарии отмечают рост авторитета Республики на международной арене. Во многом этому поспособствовала взвешенная и выстраданная, как заметили сегодня внешняя политика страны. Недавние события — выбор Республики, например, как удобной переговорной площадки для разрешения конфликтов - подтверждают верность курса. Сегодня шла речь о возможном процессе восстановления для Беларуси статуса спецприглашенного в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Николай Самосейко, Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам:

Нам кажется, что с учетом того достигнутого уровня взаимодействия как с самим Совета Европы, так и с отдельными европейскими странами, возможно, пришло время вернуться к вопросу о восстановлении статуса спецприглашенного в отношении Национального собрания Республики Беларусь с Парламентской ассамблеей Совета Европы. Несмотря на то, что по-прежнему увязывают восстановление такого статуса с введением моратория либо отмены смертной казни в Республике Беларусь, нам видится, что сегодня к вопросу о статусе необходимо подойти более широко и системно. В первую очередь, по нашему мнению, очень важно возобновить рабочий диалог, гармонизировать наши отношения, наполнив их реальным содержанием, после этого постараться перейти уже к переговорному процессу с прицелом на поиск возможных компромиссов и взаимоприемлемых решений.

К работе в рамках пятой сессии Палаты представителей пятого созыва депутаты приступят в первых числах октября.