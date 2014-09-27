Почему на МИД Беларуси бесплатно работает австралиец? «В меня не выстрелят, как в Вашингтоне, во время прогулки по Минску»

Юрий Козиятко:

Если уж с «фабрикой санкций» выстраиваем отношения (!), то с не менее далекой, но менее ангажированной страной (тоже на букву «А») - сам Бог велел дружить! Австралия! Малоизведанная, но многообещающая!

Беларусь открыла посольство на этом континенте совсем недавно. Но уже долгое время налаживать отношения помогает почетный консул Уорен Рейнольдс – гражданин Австралии, авторитетный бизнесмен. И с ним мы записали интервью в западном экономическом клондайке Зеленого континента – в городе Перте.

Юрий Козиятко:

Господин почетный консул. Мы не могли прибыть к вам, не вручив вам белорусский флаг, поскольку у вас, вот, в офисе белорусского флага нет. Почетный консул Беларуси, я думаю, должен такой флаг иметь где-то на стене.

Уоррен Рейнолдс, почетный консул Республики Беларусь в Австралии:

Большое спасибо! Это очень красивый флаг. Я повешу его на почетное место – перед входом в мой офис.

Юрий Козиятко:

А еще вам знак напоминания о Беларуси – такой альбом «Сінявокая Беларусь», где лучшие виды, лучшие пейзажи нашей страны, в которой Вы побывали.

Хотелось бы узнать, что вам понравилось в Беларуси, какие места вы запомнили.

Уоррен Рейнолдс:

У меня действительно остались великолепные воспоминания о Беларуси! Я полагаю, что Минск – один из красивейших городов, в которых я когда-либо бывал. Он невероятно чистый. Во время моего пребывания в Минске меня не покидало ощущение комфорта.

Мне удалось посетить Оперный театр. Надо сказать, что дважды в своей жизни я был сражен оперным искусством! Первый – в знаменитой итальянской Опере, расположенной в здании старинной римской бани. А второй – в белорусском театре опере и балета.

Нарядно одетая публика, поразительной красоты здание – все это оставило поистине незабываемые впечатления.

Нельзя не сказать о Национальной библиотеке. Во-первых, это уникальная архитектура. Во-вторых, мне очень понравилось наблюдать за передвижениями книг. Это было похоже на приключение в Диснейленде.

Но, конечно, больше всего в Беларуси меня впечатлили люди. Своей щедростью и дружелюбием.

А какие ландшафты в вашей стране! Удивительно красивы Браславские озера и белорусские леса. Мне удалось даже поохотиться.

Юрий Козиятко:

Уоррен, а на охоте удалось подстрелить кого-то, с трофеями вернулись в Австралию или с пустыми руками?

Уоррен Рейнолдс:

Ну, нет, конечно! В Австралию запрещен ввоз продуктов животного происхождения. Но мне удалось подстрелить кабана.

Юрий Козиятко:

Я почему спросил? Потому что бизнес, так же, как и охота: можно заняться бизнесом и точно попасть в цель, а можно промахнуться. С точки зрения бизнеса, в Беларуси есть какие-то цели, которые могут привлечь вас как бизнесмена и охотника?

Уоррен Рейнолдс:

Конечно! В Беларуси много возможностей для инвестиций. Но их может быть еще больше, если укрепить стабильность национальной валюты. В любом случае, уже сегодня есть отрасли, выгодные для инвестирования: молочная промышленность, электроника, производство калийных удобрений и, конечно же, производство тракторов и грузовиков, которые считаются продукцией мирового уровня. Здесь, в Австралии, на рудниках уже можно увидеть белорусские автомобили – 350-тонные самосвалы. Это очень дорогие машины. И для нас очень важно, чтобы они были и работали в Австралии.

Юрий Козиятко:

А вот калийные удобрения не покупает Австралия почему?

Уоррен Рейнолдс:

Я не уверен, что знаю причину, но на самом деле удобрения играют чрезвычайно важную роль для обширного сельского хозяйства Австралии. Возможно, белорусы даже не представляют себе бесконечное пространство этой страны. Географически Австралия такая же большая, как США или Россия. И сельское хозяйство играет в ней одну из самых важных ролей.

У нас есть свои крупные дистрибьюторы удобрений, но вашим бизнесменам важно приехать сюда самим и потратить время для налаживания связей. Поверьте, здесь широчайшее поле для деятельности.

Юрий Козиятко:

Только что открылось посольство белорусское в Австралии. Будем надеяться, что это как-то ускорит или увеличит товарооборот Беларуси и Австралии.

Уоррен Рейнолдс:

Безусловно, но важно помнить, что отношения между бизнесом и Правительством в Австралии отличаются от подобных отношений в Беларуси. Здесь бизнесмены работают напрямую друг с другом, без участия, тем более, контроля со стороны Правительства.

Юрий Козиятко:

Мы видели иногда, как политика влияет на бизнес. Например, есть определенные политические инструменты давления на Беларусь. И из-за этого многие компании опасаются работать с Беларусью. Вы же входите в союз с Великобританией. Вас это не интересует, ваше Правительство не учитывает эти политические моменты?

Уоррен Рейнолдс:

Санкции против Беларуси со стороны некоторых европейских стран и США, судя по тому, что я вижу, не оказывают большого влияния на Австралию, ведь здесь продаются белорусские трактора и другие товары белорусского производства. Австралия относится к контактам с Беларусью, скорее, продуктивно, чем осторожно. И мне нравится, что подобное отношение исходит от Правительства. Я считаю ограничения в отношении Беларуси - откровенным ребячеством. Они абсолютно неэффективны и не могут привести к положительным переменам. Я здесь не для того, чтобы сидеть и критиковать поведение Европы и США, но не думаю, что санкции улучшат жизнь людей в Беларуси.

Уверен, что белорусский народ заслуживает лучшего отношения со стороны Запада.

Политические структуры изливают потоки критики, но я могу назвать многие места в мире, где в последние годы США, Великобритания и Австралия нанесли ущерб, привели к дестабилизации жизни, а не к каким-то улучшениям. Ирак, пожалуй, самый лучший пример.

Я стараюсь не высказывать политическое мнение, но не могу же не видеть события, происходящие в мире, в котором мне самому приходится заниматься бизнесом. Единственный путь – это поиск компромиссов. Иначе - это дорога в никуда.

Юрий Козиятко:

Австралия, с точки зрения бизнеса, рассматривает Беларусь просто как Беларусь или как страну, находящуюся в Таможенном союзе с Россией и Казахстаном, то есть большой рынок? Гораздо больший рынок, чем сама Беларусь.

Уоррен Рейнолдс:

Очевидно, австралийские бизнесмены понимают это. И это одна из причин, почему они хотят инвестировать деньги в различные производства в Беларуси, которая находится на торговом пути в Казахстан и в Россию. Беларусь – страна с развитым транспортным сообщением, расположена в центре Европы, обладает высококвалифицированными специалистами. Но если вы попросите показать Беларусь на карте, большинство австралийцев вряд ли смогут это сделать.

Юрий Козиятко:

О Беларуси Австралия знает немного. По крайней мере, знают благодаря белорусской теннисистке Виктории Азаренко, которая дважды выиграла Australian Open. И, может быть, не подозревая, что самая высокая вершина – Пик Костюшко. Костюшко – это человек, который родился на территории Беларуси. Но тем не менее, это такая белорусская отметина на территории Австралии. Может быть, с этого нужно начать?

Уоррен Рейнолдс:

Неоценимую роль в этом может сыграть посольство Беларуси, которое открылось в Австралии, потому что знание - первично, знание – это путь к инвестициям. Кстати говоря, люди из Западной Европы и США, вводившие санкции, возможно, тоже мало знают о Беларуси и никогда не были в вашей стране. А, побывав, скорее всего, изменили бы мнение.

Я не говорю о том, что в Беларуси все безупречно. Меня не сильно заботит политика. Меня больше волнует жизнь простых людей, которые живут не так уж плохо, особенно по сравнению со многими другими странами. Очень важный нюанс: есть много мест в мире, где гордятся своей свободой, но где я не чувствовал себя в безопасности.

Находясь и работая в Минске, я всегда пребывал в состоянии комфорта и защищенности. Я абсолютно уверен, что в меня не выстрелят во время прогулки по Минску, чего я не могу сказать, например, о Вашингтоне.

У меня к вам вопрос: сколько выстрелов произошло в белорусских школах за последний год?

Юрий Козиятко:

В Беларуси не бывает, не было ни одного выстрела в школах. Это такой нонсенс для Беларуси! У нас, во-первых, нет оружия, поэтому не из чего стрелять.

Уоррен Рейнолдс:

Насколько я помню, в США с 2010 года произошло в среднем 16 массовых убийств в школах. Стреляют в американских, мексиканских школах. Очевидно, что свободы бывает слишком много. Видите: право иметь оружие не обязательно является необходимым для человека правом.

Юрий Козиятко:

Последний вопрос. Вот вы всерьез полагаете, что у таких далеких стран, как Беларусь и Австралия, есть какое-то общее будущее, большое, бизнес-будущее?

Уоррен Рейнолдс:

Мы покупаем машины из Кореи и Токио, мы покупаем телевизоры и импортируем программное обеспечение из многих стран, мы экспортируем металл по всему миру.

В наши дни расстояние, каким бы большим оно ни было, уже не проблема.

У многих американских автомобилей австралийская тормозная система, а ведь Америка – не близкий край. Да и Беларусь тоже! Тем не менее, Вы приехали. Почему же мы не можем иметь отношения с Беларусью? Просто нужно изменить мышление.

Если разобраться, Беларусь не так уж и далеко. На таком же расстоянии, как и Англия. А ведь мы продаем товары в Англию каждый божий день.

Юрий Козиятко:

Будем надеяться, что и наш фильм об Австралии тоже поможет нашим бизнесменам, нашему Правительству, руководителям предприятий лучше узнать об Австралии. Узнать о том, что Австралии надо, чтобы понимать, как продвигаться на ваш рынок.

Уоррен Рейнолдс:

Спасибо, что приехали и посмотрели Австралию. Уверен, что у наших стран огромное будущее. Может быть, стоит просто вместе сесть, съесть стейк, выпить пива или водки. А дальше посмотрим, что случится. Все на самом деле именно так, просто, как я об этом говорю.

Юрий Козиятко:

В интервью я упомянул о фильме, которые поможет лучше узнать Автралию. Мы, действительно, готовим большой, почти приключенческий фильм об этой далекой прекрасной стране. Смотрите фильм в эфире этой осенью!