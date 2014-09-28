Дэвид Байрон: Не все американцы знают, что между ЕС и Россией есть еще какая-то страна – это простое невежество

Новости США. На вопросы корреспондента программы «Неделя» отвечает сопредседатель Совета делового сотрудничества «Беларусь – США» Дэвид Бэйрон.

Спасибо, что уделили нам время. Форум только что закончился. Какие у вас остались впечатления? Какого значение форума для Беларуси, для США? Какие результаты?

Дэвид Бэйрон, сопредседатель Совета делового сотрудничества «Беларусь – США»:

С моей точки зрения, если честно, это новое начало. В зале царила особая энергетика. Среди участников – очень интересные и неравнодушные люди. Осталось много впечатлений, было действительно здорово.

Насколько просто было общаться, было ли взаимопонимание?

Дэвид Бэйрон:

Люди понимают друг друга, они хорошо представляют, что такое бизнес. Видят возможности. Очевидно, что есть хорошие перспективы. Поэтому все были открыты для диалога.

Почему Беларусь? Как можно здесь презентовать Беларусь? Назовите сильные стороны.

Дэвид Бэйрон:

Мои прапрапрадеды из Беларуси. Беларусь – это и моя страна тоже. Я американский еврей, и многие евреи имели предков именно в Беларуси. Для меня представлять интересы Беларуси – это естественно. Здесь, в США, нужно использовать все возможности, укреплять отношения между странами, развивать бизнес и в Беларуси, и в США. И это хорошо.

Около 200 человек приняло участие в этом форуме. Многие из них нам не известны. А вот вы их знаете. Что можете сказать о них? Кто эти люди? Кого привлек белорусско-американский бизнес форум?

Дэвид Бэйрон:

Здесь много представителей производственных компаний, некоторых банков. Были компании, которые уже представлены в Беларуси. Многие только присматриваются к вашей стране, кто-то планирует расширять свое присутствие на белорусском рынке. Поэтому форум получился очень продуктивным.

В каких сферах американцы заинтересованы больше всего? Куда вам наиболее выгодно было бы вкладывать деньги? Какие направления больше всего привлекают американских бизнесменов?

Дэвид Бэйрон:

В первую очередь американцев привлекает сфера высоких технологий, компьютеры, информационные технологии. Можно констатировать, что все чаще американские компании заказывают у белорусских фирм услуги по дизайну, программированию. Хотелось бы видеть больше больших промышленных предприятий из Америки, которые бы размещали заказы на белорусских предприятиях, а то и открывали у вас новые заводы и фабрики. Продукцию можно продавать не только в Беларуси, но и на территории всего Таможенного союза, а также в США.

Говоря об интеграции, как вы думаете, причастность Беларуси к Таможенному союзу является для нашей страны преимуществом?

Дэвид Бэйрон:

Думаю, да. Ваше объединение очень напоминает мне Североамериканскую зону свободной торговли – НАФТА. И я хорошо осознаю, какую пользу такая интеграция с США приносит Канаде и Мексике. И те же преимущества получает и Беларусь. Вы можете создавать предприятия, производить продукцию и продавать ее по всему пространству Таможенного союза. Открываются просто невероятные перспективы, особенно учитывая географическое положение Беларуси: между ЕС и Евразийским экономическим пространством. Благодаря этому у Беларуси появляется много возможностей.

Вы – юрист. На ваш взгляд, какие условия для ведения бизнеса в Беларуси, инвестирования, насколько это рискованное дело? Я знаю, вы проводили свое исследования о безопасности для инвесторов.

Дэвид Бэйрон:

Всегда есть определенный риск. И это касается любой компании, которая приходит на зарубежный рынок. Инвесторы не всегда понимают язык, культуру, традиции. Но для американских компаний становится все проще делать бизнес в Беларуси.

Как за последние 5-10 лет изменились условия ведения бизнеса в Беларуси?

Дэвид Бэйрон:

Все стало гораздо проще. Многие проблемы, с которыми мы сталкивались раньше, удалось устранить. Иногда у американцев возникали вопросы: а можем ли мы поставлять в Беларусь вот такие технологии, а можем ли мы что-то построить в Беларуси, сможем ли мы вывозить прибыль из страны. Стало проще? Да. Процесс продолжается? Конечно. Мы не останавливаемся.

В Беларуси работает более 300 компаний с американским капиталом, совместные предприятия. Как так получилось, что из США, страны, которая вела против Беларуси ряд санкций, приходит так много инвесторов? Это не мешает бизнесменам зарабатывать деньги?

Дэвид Бэйрон:

Стоит разграничивать политику и бизнес. Я думаю, что на первом месте должен быть бизнес, а уже потом – политика. США – это огромная страна с большими инвестиционными возможностями, которые вполне можно привлечь в Беларусь. Вам следует понимать, это, конечно, мое мнение, что нужно быть конкурентоспособным в современном мире. Чтобы привлечь американского инвестора принести деньги в вашу экономику, вы должны понимать, что конкурируете со всем миром. Чтобы сделать выбор в пользу вашей страны, вы должны заинтересовать инвестора больше, чем остальные страны мира. Следует вести взаимный диалог, что сегодня и происходило.

Наш премьер-министр использовал такое слово как «перезагрузка». Как думаете, действительно ли бизнесменам теперь будет проще работать?

Дэвид Бэйрон:

Да, думаю, уже сейчас предпринимателям стало проще работать. И неважно, как мы это назовем – перезагрузкой, рестартом, новым началом. Это происходит. И наша задача – двигаться в этом же направлении.

Беларусь – не очень известная страна. Я имею в виду, что не каждый знает о ней. Есть ли какие-то предубеждения по поводу нашей страны здесь, в США? Как, например, некоторые думают, что в России все люди пьют водку и играют на балалайке.

Дэвид Бэйрон:

Если вы спросите любого американца на улице, то не все смогут даже найти Беларусь на карте. Не все понимают, что это отдельная страна. Не все знают, что между ЕС и Россией есть еще какая-то страна. Это простое невежество. Люди не знают даже, как правильно произносить название вашей страны. Американцы не знают, как вы живете, что едите, как говорите. Нам нужно предпринимать конкретные меры, чтобы узнать друг друга лучше.

Знакомы ли вам такие случаи, когда американский бизнесмен, к примеру, приезжал в Беларусь с одним представлением о стране, а уезжал уже с другим, после того, как провел здесь некоторое время?

Дэвид Бэйрон:

Американцы, приезжая в Беларусь, понятия не имеют, что их ждет, какие люди. Примут ли меня? А что они подумают? Они ожидают, что перед ними будут советские люди. А затем они понимают, что белорусы очень дружелюбные, доброжелательные, и в Беларуси очень комфортно находиться. И такое происходит каждый раз. История все время повторяется.

Жаль, что Беларусь в Америке почему-то ставят в один список, например, с Северной Кореей. Считают не очень привлекательной страной.

Дэвид Бэйрон:

Лично я бы не поставил Беларусь в такой список. Мы делаем все, чтобы улучшить наши взаимоотношения. И я думаю, это постепенно происходит. Отношения улучшаются, появляется реальное понимание, восприятие друг друга. Это происходит одновременно. Отношения улучшаются, понимание тоже. Восприятие улучшается, отношения идут в гору.

Наверное, еще одним плюсом для Беларуси могло бы стать вступление во Всемирную торговую организацию. Что вы думаете на этот счет? Все-таки США имеет большое влияние на ВТО.

Дэвид Бэйрон:

Думаю, что вступление Беларуси во Всемирную торговую организацию сыграет важную и полезную роль для Беларуси. Но вам стоит понимать, что вступление в ВТО подразумевает то, что нужно постоянно быть наготове, соответствовать всем критериям и конкурировать со всем миром наравне.

Это были серьезные вопросы, а теперь – не очень. Вы были в Беларуси не один раз. Да, много раз. Что вам запомнилось больше всего не в плане экономики или политики, а в обычной, бытовой жизни? Что для вас Беларусь?

Дэвид Бэйрон:

Беларусь для меня, прежде всего, это отличная кухня. Мне нравятся драники, хорошие напитки. Мне нравится белорусское пиво, белорусская водка. У вас самые красивые девушки, разумеется, за исключением моей жены. У вас замечательные люди, то есть можно просто посидеть на чьей-то кухне и почти стать членом семьи. В Беларуси я чувствую себя как дома. И Беларусь стала моим домом.

Спасибо огромное. Это было замечательно интервью. Успехов вам в белорусско-американском сотрудничестве.

Дэвид Бэйрон:

Мы обязательно еще встретимся, потому что будут еще поводы.