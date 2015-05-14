Экономическая подгруппа по Украине обсудила восстановление банковской системы и объектов инфраструктуры на Донбассе во время заседания в Минске

Новости Беларуси. Очередной раунд переговоров по Украине 14 мая проходил в Минске. «Президент-отель» принимал заседание экономической подгруппы.

Представители России, Украины, самопровозглашенных ДНР и ЛНР обсуждали, как восстановить инфраструктуру и возобновить работу предприятий в зоне конфликта.

Прессу, по уже известной традиции заседаний контактной группы по Украине, подробной информацией не баловали. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ постаралась не упустить детали.

Ольга Петрашевская, СТВ:

Заседание экономической подгруппы по Украине ожидаемо проходило в закрытом формате. Пожалуй, все, что было известно накануне переговоров, - это то, что в составе будут представители России, Украины, ЛНР и ДНР. Впрочем, не столько информации, сколько надежды на позитивный исход вполне хватало и в мельчайших деталях.

Символичное совпадение — флаг Беларуси в холле «Президент-отеля», где и проходят переговоры, стоит между украинским и российским. И это не тот случай, когда автором «изюминки» становится служба диппротокола.

На столах перед журналистами рядом с напоминанием, что у заседания подгруппы огненная подоплека, статья о минском параде 9 мая — материал как раз о завершении войны. Но вышедший к прессе координатор подгруппы от ОБСЕ репортаж о праздновании Дня Победы, наверняка, заметить не успел. Заявление было предельно лаконичным.

Томас Мироу, координатор подгруппы по экономическим вопросам от ОБСЕ:

Первый круг вопросов касался возможностей восстановления банковского трансфера, банковской системы в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей с особым акцентом на социальных выплатах. Во второй блок вопросов входили вопросы, которые касаются восстановления объектов инфраструктуры. Например, поврежденных мостов. И третий блок вопросов касался производства, есть ли какие-то шаги, которые можно предпринять для того, чтобы предприятия, находящиеся на территории, о которой мы говорим, могли возобновить свою деятельность.

После одностороннего общения с прессой, Томас Мироу сразу же уехал из отеля, поставив точку в сегодняшнем раунде переговоров.

По планам, в ближайшее время пройдут встречи подгрупп по политическому урегулированию конфликта на востоке Украины, а также по безопасности и гуманитарным вопросам.

Ольга Петрашевская, СТВ:

Переговоры продолжались около трех часов. Следующее заседание экономической подгруппы уже запланировано на 2 июня. И, несмотря на то что сегодня не прозвучало каких-то судьбоносных заявлений, то, что участник встречи вышел к прессе, пожалуй, уже можно считать хорошим знаком.