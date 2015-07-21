Александр Лукашенко: К решению украинского конфликта должны были активнее подключиться главы государств

Новости Беларуси. К решению украинского конфликта должны были активнее подключиться главы государств. Такое мнение высказал президент Беларуси на встрече с действующим председателем ОБСЕ, первым заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем.

Кстати, господин Дачич уже неоднократно заявлял, что приоритетом работы его страны в этой организации станет урегулирование ситуации в Украине. Гость подчеркнул и огромный вклад Беларуси в мирный процесс. Это и прошедший саммит «нормандской четверки», и встречи контактной группы.

Еще на прошлой неделе он был в Киеве, теперь в центре внимания первого заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича уже столица белорусская. С января эта балканская страна председательствует в ОБСЕ. На посту сменила Швейцарию.

ОБСЕ – это 57 стран Северной Америки, Европы и Центральной Азии. Среди приоритетов – вопросы безопасности.

Беларусь же полноправным участником стала в 1992 году. Традиционно официальный Минск выступает сторонником комплексного реформирования организации.

Как раз о роли Синеокой в ОБСЕ речь шла 21 июля на встрече Ивицы Дачича с главой белорусского государства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Согласитесь, что роль не только ОБСЕ, но и других международных организаций настолько принижена, что дальше уже некуда. И то, что мы постоянно говорим о реформировании и ООН, и ОБСЕ, и других организаций, эта проблема не просто назрела, она перезрела. Возможно вам, Сербии, удастся что-то в этом направлении сделать. Если вы замахнетесь хоть в какой-то части на решение этой проблемы, вы можете рассчитывать на наше участие.

В Беларусь представитель ОБСЕ приезжает не первый раз. Еще в июне с визитом в Синеокой был генеральный секретарь организации Ламберто Заньер. Теперь в Минске Ивица Дачич.

С самых первых дней Дачич заявлял о приоритетах нового председателя. Внимание в первую очередь Украине.

А ведь Беларусь не понаслышке знает, что такое «быть мирной площадкой». Тем не менее Александр Лукашенко отмечает: к решению украинского конфликта должны были активнее подключиться главы государств.

Александр Лукашенко:

Мое отношение к ОБСЕ двойственное. С одной стороны, очень нужная организация. Очень актуально это сегодня, когда в Европе фактически разгорелся военный конфликт, фактически идет война между противоборствующими сторонами. И в этой ситуации, конечно, ОБСЕ могла бы играть большую роль.

С одной стороны, нужная организация, которая должна играть значительную роль именно в обеспечении безопасности и сотрудничества в Европе, с другой стороны, недостаточная роль. Но в этом вина, наверное, самой организации и, прежде всего, глав государств.

Я намекаю на то, что если уж война, то, наверное, в срочном порядке должны были собраться главы государств, обсудить эту проблему и принять какие-то меры, решения какие-то. Ну, не получится принять решение, так хотя бы в глаза сказать все то, что друг о друге думают. Пока этого не происходит.

С другой стороны, ОБСЕ пытается и, насколько это, наверное, возможно сегодня, делает необходимое для урегулирования конфликта на востоке Украины. Но, конечно, с теми полномочиями, которые ОБСЕ сегодня имеет, не имея импульса от глав государств, вряд ли ОБСЕ в этой ситуации может что-то сделать. Поэтому появляются новые форматы (нормандский, берлинский, минский). Все это могло уместиться в одной организации – ОБСЕ. Это ее функции.

О Синеокой как месте встречи не только «нормандской четверки», но и контактных групп знает и Ивица Дачич. Он уже называет Минск синонимом мирных договоренностей.

Кстати, в белорусскую столицу политик приехал еще и для того, чтобы принять участие во встрече трехсторонней контактной группы по Украине.

Ивица Дачич, действующий председатель ОБСЕ, первый заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Республики Сербия:

Сербия является действующим председателем ОБСЕ, и мы стараемся максимально приложить усилия, чтобы политический процесс развивался, особенно в вопросах, связанных с Украиной, но при этом не забываем и о других «замороженных» конфликтах в Европе. Я бы хотел поблагодарить за ту роль, которую Беларусь играет в этом процессе. Ведь в Минске достигаются многочисленные договоренности, соглашения, встречаются и трехсторонняя контактная группа, и ее рабочие подгруппы. В этой связи Беларусь внесла огромный вклад в мирный процесс.

В политике уже четверть века. В его биографии место нашлось и для работы министром информации страны, и даже для участия в президентских выборах. Тогда, в 2004 году, он стал четвертым.

Сегодня опытный политик Ивица Дачич по достоинству оценивает и перспективы белорусско-сербских отношений. Кстати, более тесные экономические контакты установлены были еще в 2009 году. Тогда две страны подписали соглашение о свободной торговле. В итоге за пять лет товарооборот вырос практически в пять раз. В 2015 году объем торговли тоже увеличился. Причем на 35%.

Ивица Дачич, действующий председатель ОБСЕ, первый заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Республики Сербия:

Действительно, отношения между двумя странами и народами весьма хорошие, дружественные. Я бы хотел передать приветствие от президента и премьер-министра нашей страны и сказать, что мы привержены развитию двусторонних отношений с Беларусью во всех сферах: политической, экономической, научно-культурной, образовании, внутренних дел, обороны.

С середины 90-ых налажен у Беларуси и Сербии еще и диалог политический. Эти кадры – уже история: 1999 год, Александр Лукашенко прилетал в Белград, чтобы выразить поддержку жителям республики. А ведь в то время небо штурмовали самолеты НАТО.

Всего Александр Лукашенко был в этой балканской стране четыре раза. Не единожды в Синеокую приезжал и действующий президент Сербии Томислав Николич. Кстати, именно 2012-ый, год его прихода к власти, стал новой точкой отсчета для двусторонних отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О том, что Сербия – ключевой партнер Беларуси на Балканах, говорили 21 июля и в МИДе. Перспективы многообещающие, – отметил Владимир Макей.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Это не просто простая торговля между государствами, а это серьезные проекты в сфере промышленных коопераций, которые уже реализуются, и есть ряд намеченных для реализации проектов. Поэтому я убежден, что у нашего двустороннего торгово-экономического сотрудничества есть большое будущее. И мы достигнем той планки, которую поставили наши президенты – достичь товарооборота в 500 миллионов долларов.

Такой товарооборот в полмиллиарда долларов должен стать прорывом в двусторонних отношениях. И, как уверены стороны, он уже не за горами. Тем более планируется, что в ближайшие месяцы президент Сербии с ответным визитом посетит Беларусь. А это еще одно подтверждение: такой хорошо налаженный двусторонний диалог – гарантия новых контрактов и договоренностей.