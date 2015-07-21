Глава ОБСЕ Ивица Дачич 21 июля - с визитом в Минске

Новости Беларуси. Сейчас действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе проводит переговоры с руководством МИД нашей страны.

На встрече с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем — Ивица Дачич заявил, что сегодня примет участие в работе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Украине для того, чтобы поощрить политический процесс.

Работа контактной группы пройдет в закрытом для прессы формате.

Планируется обсудить итоги работы подгрупп по безопасности, гуманитарным, политическим и экономическим вопросам.

Предыдущий раунд переговоров контактной группы состоялся в Минске 7 июля. Тогда предметом разговора были проблемы водоснабжения и здравоохранения в регионах Донбасса, выплаты пенсий и вопрос доступа к пленным.

Ситуация на Донбассе остаётся сложной. В Донецке снаряд попал в седьмой этаж многоквартирного дома. Ранена маленькая девочка. Активные боевые действия не прекращаются в районе аэропорта. Из танков обстреляли Авдеевский коксо-химический завод. Массированным атакам подверглись десятки населенных пунктов Луганской области. Кроме того, по региону прокатилась волна поджогов и подрывов автомобилей, не связанных с бомбардировками. Гуманитарная обстановка в регионе близка к критической. Повреждены более 10 водонапорных станций, линии газопровода и подачи электричества. Медики отмечают рост инфекционных заболеваний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.